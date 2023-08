Casino placé en défaut de paiement partiel par l'agence Moody’s

Casino a été placé en défaut de paiement. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 18 août Moody's, l'une des trois plus grandes agences de crédit au monde. Selon l'agence, cela fait suite au non-paiement des intérêts par l'entreprise dus le 17 juillet. Or, à l'issue d'un délai de grâce de 30 jours après cette date, la situation « déclenche un défaut de paiement » au sens de Moody's, souligne Francesco Bozzano, analyste de l'agence américaine. Le non-paiement d'intérêts « fait partie de la procédure de conciliation » engagée le 25 mai, a-t-il indiqué, précisant que « dans une situation de conciliation et de restructuration de la dette, une société a le droit de ne pas payer les intérêts sur sa dette même si les créanciers ne sont pas d'accord ».

Pour Aurélien Buffault, directeur de la gestion obligation de Delubac Gestion, « Ce n'est pas une surprise », la situation « est clairement connue et assimilée par le marché ».

Il n'en reste pas moins qu'en début d'après-midi, l'action de Casino était en hausse de 2,08% à la Bourse de Paris vers 12H45, dans un marché en baisse de 0,84%. Le cours de l'action a fortement diminué au cours de ces derniers mois. L'action ne vaut plus que 3,14 euros, contre près de 50 euros en novembre 2019.

La note de Casino abaissée en prévision d'un défaut de paiement

Prévoyant un « défaut imminent » même si l'accord de reprise du distributeur alimentaire par le milliardaire Daniel Kretinsky allait à son terme, l'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé la note de Casino d'un cran à « CC » au début du mois d'août. L'agence expliquait dans un communiqué publié que le défaut, une « quasi-réalité », pourrait se produire alternativement par le non-paiement d'intérêt sur la dette, ou son absence de remboursement. Elle a également prévenu qu'elle abaisserait la note à « D », c'est-à-dire défaut, « si Casino met en place la restructuration envisagée, ou si le groupe cesse de rembourser sa dette selon le calendrier initial ».

Actuellement, Casino est noté « C », une des pires notes possibles et qui signifie qu'un défaut de paiement est considéré comme probable.



Un accord de principe a été conclu

Dans le cadre d'un plan de reprise de Casino par les milliardaires tchèque Daniel Kretinsky et français Marc Ladreit de Lacharrière, adossés au fonds britannique Attestor, un accord de principe a été trouvé avec les créanciers. Ce dernier prévoit que les créanciers signataires du plan s'engagent à s'inscrire dans le processus de restructuration de la dette du groupe. Le placement en procédure de sauvegarde accélérée, annoncé pour octobre, devrait permettre ensuite d'embarquer, même malgré eux, les créanciers restants.