JD.com, géant chinois de l'e-commerce, est enfin rentable

Une première. JD.com, le géant chinois de la vente en ligne, a annoncé vendredi avoir clôturé sa première année entière de rentabilité lors de la publication de ses résultats annuels. En effet, il a dégagé un résultat net de 18 millions de dollars l'année dernière - contre une perte nette de 315,2 millions de dollars en 2016. Le rival d'Alibaba a enregistré un chiffre d'affaires de 55,7 milliards de dollars en 2017 (+ 40,3% par rapport à 2016). Il revendique 292,5 millions d'utilisateurs annuels actifs (+29,1% sur un an).

Le détaillant, qui fêtera ses 20 ans en juin, a lancé deux grands chantiers l'année dernière : le développement technologique et son internationalisation. Autant de projets qui pèsent sur son activité. Les investissements en technologie ont grimpé de 49,4% à 1 milliard de dollars. Plus qu'un site de ventes en ligne, "nous sommes une entreprise Tech", martelait Winston Cheng, président du développement international de JD.com, lors d'une rencontre fin janvier pour l'inauguration des bureaux parisiens. La firme a notamment lancé un partenariat avec l'université de Stanford en novembre dernier pour créer une unité de recherche sur le machine learning, le deep learning, la robotique ou encore la vision par ordinateur.

"En 2018, nous continuerons de prioriser les investissements dans la technologie, l'expérience utilisateur et l'expansion de l'écosystème JD pour apporter plus de valeur à nos clients et partenaires commerciaux", a justifié dans un communiqué de presse Sidney Huang, directeur financier de JD.com.