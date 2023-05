Fitch abaisse la note de Casino d'un cran, estimant le « risque de défaillance très important »

[Article publié mercredi 17 mai 2023 à 07h30 et mis à jour à 09h50] Les difficultés s'accumulent pour Casino. Fitch, a annoncé, ce mercredi 17 mai, abaisser la note du groupe d'un cran de CCC- à CC correspondant à un « risque de défaillance très important ».

Cette annonce intervient au lendemain de celle du groupe, en grande difficulté financière, indiquant se donner jusqu'au 23 mai avant une éventuelle conciliation pour renégocier sa dette. Après avoir annoncé en avril la possibilité d'ouvrir une procédure de conciliation avec ses créanciers, il cherche ainsi à temporiser en voulant « prolonger la période de consultation préalable » jusqu'au 23 mai 17 heures, d'après un communiqué publié en fin de journée.

« La décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration de Casino », détaille Casino.

Lourdement endettée à hauteur de 6,4 milliards d'euros fin 2022, la multinationale de la distribution est aussi fragilisée par les trois milliards de dette de sa maison mère, la holding Rallye. Or, pour Fitch, la décision de Casino de désigner des conseillers financiers « pour faciliter la discussion avec ses créanciers va mener à une forme de restructuration de la dette ».

La dette étudiée par les repreneurs

Mardi, Thierry Blandinières, directeur général du groupe InVivo qui est actionnaire principal de Teract, en lice pour reprendre l'activité française de Casino, avait, en effet, expliqué qu'« un conciliateur » devait être désigné le 22 mai au chevet de Casino.

« Nous rentrons dans la phase d'étude de la dette, (...) un conciliateur va être nommé le 22 mai », a-t-il déclaré mardi sur Radio Classique, ajoutant qu' « à partir de là, on aura sûrement une meilleure visibilité de l'étendue de la dette de Casino ».

Cette procédure de conciliation permet à une entreprise en difficulté de trouver un accord amiable avec ses principaux créanciers. Le distributeur, qui emploie plus de 50.000 personnes en France et 200.000 dans le monde sous de nombreuses enseignes, dont Monoprix ou Franprix, cherche depuis plusieurs années à se désendetter, mais ne parvient pas à le faire, en raison notamment des difficultés commerciales de ses enseignes françaises, distancées par leurs concurrentes.

Deux options de reprise

Deux options semblent se profiler pour renflouer le géant de la distribution. Casino étudie un possible rapprochement avec Teract, dont l'actionnaire majoritaire est le géant de l'agroalimentaire InVivo et qui compte à son conseil d'administration le fondateur de Free Xavier Niel et le banquier d'affaires Matthieu Pigasse. Fin avril, la troisième chaîne de supermarchés en France, Intermarché, a rejoint ces discussions.

Autre scénario possible, celui d'une recapitalisation menée par l'actionnaire tchèque Daniel Kretinsky, déjà actionnaire à hauteur de 10% de Casino, qui propose le 24 avril d'injecter 750 millions d'euros dans le groupe via une augmentation de capital de plus d'un milliard d'euros au total avec d'autres actionnaires moins importants. Le directeur général de Teract Moez-Alexandre Zouari souhaiterait travailler avec Daniel Kretinsky pour allier les deux projets de relance de Casino.

Jean-Charles Naouri obtient le report de l'âge limite pour diriger le groupe L'âge limite pour présider la maison mère de Casino, le groupe Rallye, a été repoussé de 75 à 78 ans mardi à l'occasion de son assemblée générale alors que son président Jean-Charles Naouri, actionnaire majoritaire et PDG de Casino, a eu 74 ans en mars. « Toutes les résolutions ont été très largement adoptées » lors de l'assemblée générale de Rallye, a expliqué la société. Initialement, les statuts de Rallye fixaient à 75 ans l'âge pour en être administrateur, avant le report à 78 ans l'âge limite pour l'exercice des fonctions d'administrateur, de président du conseil d'administration et de directeur général adopté mardi. Sans fortune personnelle, Jean-Charles Naouri a bâti le groupe Casino à l'aide d'une cascade de holdings dès les années 1990, désormais très endettées. L'endettement du groupe menace désormais Jean-Charles Naouri de la perte du contrôle de son groupe, dont les activités françaises pourraient être reprises dans les prochaines semaines par des groupes concurrents.

