Casino : 61 magasins sur 119 sont officiellement devenus des Intermarché et Netto

61 : tel est le nombre de magasins Casino qui ont fermé leurs portes ce week-end et devraient prochainement les rouvrir sous enseigne Intermarché ou Netto. Les deux spécialistes de la distribution alimentaire, respectivement septième et troisième acteur du secteur, ont en effet officialisé la cession ce lundi 2 octobre, évoquant une « valeur d'entreprise de 209 millions d'euros y compris stations-services (sic) ». Première étape d'une opération qui prévoit, au total, le transfert de 119 magasins en deux vagues, avec une troisième optionnelle d'une soixantaine de magasins.

Les magasins cédés sont répartis dans l'ensemble du territoire, avec un nombre plus important dans le sud-ouest et dans l'est de la France. Notamment sur un axe allant de Charleville-Mézières (Ardennes) à Bernis (Gard) en passant par Firminy (Loire), non loin du siège historique de l'enseigne fondée il y a 125 ans par Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Il est précisé qu'un magasin à Confrançon (Ain) « fera l'objet d'un transfert ultérieur ».

15 jours de fermeture

Cette opération permet à Casino, en proie à de grandes difficultés financières ces derniers mois, de réduire son endettement et à Intermarché de gonfler ses parts de marché. Les deux groupes ont indiqué dans leurs communiqués respectifs que les cessions « ont été réalisées le 30 septembre ». Casino « a encaissé le prix de cession » tandis que Les Mousquetaires ont « déjà pris possession de 58 des 61 points de vente cédés ».

Le passage sous enseigne « Intermarché ou Netto » est prévu « courant octobre », le temps nécessaire aux travaux de changement d'enseigne. Selon des sources syndicales, la réouverture des magasins doit se faire, dans la plupart des cas, environ quinze jours après la fermeture de ce week-end.

L'accord entre les deux distributeurs prévoit en outre une extension de leurs partenariats aux achats. Notamment au travers d'un accord d'approvisionnement « auprès des filières marées et boucherie » des Mousquetaires, qui ont la particularité dans le secteur de la grande distribution de disposer d'un important réseau de production agroalimentaire.

Prochaine vague de cessions d'ici 3 ans maximum

Conformément à l'accord, la seconde vague de transfert d'une soixantaine de magasins devrait avoir lieu « à horizon maximum de trois ans ». « Le groupement Les Mousquetaires a acquis une participation non contrôlante de 49% dans ces points de vente et versé à Casino, le 30 septembre 2023, un premier paiement forfaitaire de 140 millions d'euros », précisent les entreprises. Cette somme sera déduite « du prix définitif calculé sur la base de la valeur de marché des actifs ».

Au total, 4.000 salariés seront concernés par ces deux vagues de cessions, qui est pour certains source d'inquiétude. Ils craignent en effet de connaître de moins bonnes conditions de travail chez Intermarché, après 15 mois de transition où ils conserveront leurs acquis sociaux. Car au sein du groupement d'indépendants, la politique sociale dépend de chaque patron de magasin.

Négociations cruciales en cours

Cet accord s'inscrit dans un contexte troublé pour Casino. Le distributeur fait face à une dette insoutenable - qui s'élevait à 6,4 milliards d'euros fin 202 - qu'il doit restructurer dans le cadre d'une période de conciliation avec ses créanciers. Cette dernière a récemment été prolongée par le tribunal de commerce de Paris jusqu'au 25 octobre, ce qui lui laisse un peu d'air. Reste que d'ici ce mardi 3 octobre, le groupe doit conclure « un accord de "lock-up" (ndlr : accord contraignant) avec ses créanciers ». À savoir « un accord aux termes duquel les signataires s'engagent à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire à la mise en œuvre et la réalisation de la restructuration financière du groupe ».

Pour rappel, en juillet dernier, un « accord de principe » avec des créanciers-clés du groupe avait été passé sur l'offre de reprise du milliardaire Daniel Kretinsky et ses alliés. Cela fixait notamment la signature à courant septembre d'un « accord contraignant » dans lequel les signataires s'engageraient à s'inscrire dans le processus de restructuration. Cette offre prévoit l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais et la réduction de près de 5 milliards d'euros de la dette du groupe, ainsi que la cession des activités Casino en Amérique latine pour lesquelles travaillent les trois-quarts des 200.000 salariés du groupe.

(Avec AFP)