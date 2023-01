Le comparateur Affinicia ouvre son premier centre d'appels français à Rouen

La multiplication des opérateurs de téléphonie, des fournisseurs d'énergie et d'Internet ou encore des assureurs a donné naissance à une foultitude d'intermédiaires censés aider le consommateur à trouver son chemin dans cette jungle tarifaire.

Fondé en 2017 par Florian Bardey, le comparateur Affinicia, basé à Asnières, est, comme d'autres, né de cette prolifération d'offres. L'enfant a grandi vite. Passé expert dans la vente par téléphone « multi-produits » qu'il se flatte d'avoir industrialisée grâce à la data analyse, le groupe revendique 20 millions d'euros de chiffres d'affaires et croit possible de passer le cap des 50 millions dans les trois ans.

« L'activité d'appels sortants n'est pas rentable en France »

Cumulant les offres d'une quinzaine de partenaires (TotalEnergies, Vattenfall, ENI, SFR, Bouygues, Free...), il semble en effet installé sur une pente ascendante dans un métier de la relation client pourtant bousculé ces derniers temps (Cf. les déboires du courtier en énergies jechange.fr [*] en Nouvelle-Aquitaine).

En un peu plus de cinq ans, « plus de 1,5 million de Français ont souscrit un contrat d'énergie, de télécoms ou d'assurance par notre intermédiaire », nous assure sa direction.

Le groupe, qui n'emploie qu'une petite trentaine de salariés en direct, doit en fait sa croissance au maillage de centres d'appels sous-traitants qu'il s'est constitué au Maghreb et dans plusieurs pays africains francophones.

Aujourd'hui, plus de 1.000 téléconseillers opèrent pour son compte depuis ces plateformes offshore.

« L'activité d'appels sortants n'est pas rentable en France où le coût du travail est trop élevé », justifie son directeur général adjoint, Christian Leclerc.

Un centre appels « premium » localisé en France

Mais le durcissement de la réglementation sur le démarchage téléphonique, en même temps que les nouvelles exigences qualitatives de ses opérateurs partenaires, poussent Affinicia à internaliser une partie ses services.

L'entreprise ouvrira donc dans quelques jours son premier centre d'appels français à Rouen.

Ici, pas de démarchage, seuls les coups de téléphone entrants des particuliers, ferrés via Internet ou les réseaux sociaux, seront traités contre la promesse d'un conseil cousu main.

« Ce sera la vitrine premium de notre activité », résume son DGA.

Lequel attend manifestement beaucoup de cette future plateforme.

« Je souhaite qu'un appel sur trois débouche sur une vente. »

À la clef, le recrutement d'une cinquantaine de collaborateurs en CDI, dont une majorité de « commerciaux experts » dans le courant de ce premier semestre. L'effectif devrait doubler à horizon 2025 après l'emménagement dans un immeuble de plus de 1.000 mètres carré acquis par le confondateur Florian Bardey sur la rive droite de Rouen.

Dans l'intervalle, les équipes opéreront depuis un plateau de bureaux loué par la Matmut dans l'un des principaux quartier d'affaires de la Métropole rouennaise.

___

(*) Repris il y a peu par Selectra à la barre du tribunal, au détriment d'Affinicia, également candidat, dont le projet a été écarté.

______