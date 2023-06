Alstom continue de déployer ses tramways à travers le monde, à Philadelphie

Les commandes n'arrêtent pas pour le constructeur français. Alstom a annoncé qu'il allait fournir 130 tramways à la ville de Philadelphie, aux États-Unis. Le contrat s'élève à 718 millions de dollars canadiens (soit 496 millions d'euros). Il comporte par ailleurs une option pour l'acquisition de 30 trams supplémentaires, selon un communiqué publié jeudi 1er juin.

Concrètement, Alstom fournira à la Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (Septa) des tramways de type Citadis, adaptés au climat local et fabriqués aux États-Unis. Il s'agit de son modèle vedette. Il équipe déjà la plupart des villes françaises, mais aussi d'autres dans le monde (Casablanca, Dubaï, Francfort, Ottawa, Rotterdam, Rio de Janeiro ou encore Sydney). Philadelphie possède un vaste réseau de tramways de 110 km de long, plutôt archaïque, mais qui fait l'objet d'un important programme de rénovation. Les véhicules actuels, fournis par le japonais Kawasaki, datent du début des années 1980.

En avril déjà, Alstom a remporté différents appels d'offres concernant ses tramways. Un lancé conjointement par trois métropoles françaises portant sur au moins 22 véhicules, un avec celle de Strasbourg portant sur au moins 22 rames de tramway et un autre pour 34 tramways pour ville de Québec, au Canada. À cela, s'ajoutent une commande pour 60 RER « nouvelle génération » pour l'Île-de-France ainsi qu'un contrat d'exploitation et de maintenance de trains dans la banlieue de Washington. En mai, un consortium dont il fait partie a aussi remporté un contrat pour réaliser le métro automatique de Cluj-Napoca, deuxième ville de Roumanie.

Pour aider ses clients à financer leurs projets, Alstom a signé un « partenariat stratégique » en mai avec Exportation et développement Canada (EDC), l'agence de crédit à l'exportation du Canada. D'une durée de trois ans, il vise à financer, jusqu'à 2,3 milliards d'euros, des projets de ses clients visant à rendre les transports « plus durables ».

« Grâce à notre partenariat, les solutions de financement et d'assurance d'EDC permettront à Alstom d'étendre sa présence au Canada et dans le monde pour répondre à l'évolution démographique rapide et à l'augmentation de l'urbanisation tout en préservant l'environnement », avait déclaré Sven List, premier vice-président, grandes entreprises canadiennes et internationales chez EDC.