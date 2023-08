Après un éboulement, la circulation des trains entre la France et l'Italie interrompue

Il n'est plus possible de se rendre en Italie en train depuis la France. Une fermeture qui, selon la SNCF, va durer jusqu'à mercredi inclus a minima. Dimanche vers 17h15, « plusieurs blocs de rochers représentant un volume d'environ 700 m3 » ont percuté l'écran de protection installée sur la RD 1006, dans un « secteur particulièrement surveillé », a expliqué la préfecture de Savoie dans un communiqué.

De facto, cet éboulement a provoqué l'interruption de la circulation des trains entre la France et l'Italie, sur la ligne Chambéry-Turin, ainsi que des TER dans la vallée de la Maurienne, a indiqué la SNCF. Le ministre des Transports Clément Beaune a aussi prévenu sur X (ex-Twitter) qu'un retour à la normale « nécessitera plusieurs jours ».

Après l'éboulement massif intervenu hier en #Maurienne, nos services publics sont mobilisés pour rétablir au plus vite la circulation routière et ferroviaire. Priorité absolue à la sécurité de tous ; un retour à la normale nécessitera plusieurs jours. pic.twitter.com/vcVPjzzUf3 — Clement Beaune (@CBeaune) August 27, 2023

Pour les trains TER, le terminus se fait désormais à Saint-Jean-de-Maurienne, et pour les cars TER, le dernier arrêt est Saint-Michel-Valloire.

Des conséquences sur le réseau routier

Côté route, la RD 1006 a été fermée à toute circulation au niveau de l'éboulement, entre l'intersection RD 1006 / RD 215 et l'échangeur du Freney. L'autoroute de Maurienne, A43, a également été fermée entre les bretelles 29 et 30 dans les deux sens de circulation (St-Michel-de-Maurienne et Le Freney) pour une durée indéterminée, « le temps de dégager les débris qui se sont déposés sur l'autoroute à la suite de cet éboulement ».

Le tunnel routier du Fréjus est, lui aussi, fermé à la circulation pour tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes dans les deux sens, France-Italie et Italie-France. « Les poids lourds et autocars sont donc invités à transiter par le tunnel du Mont-Blanc ou par l'autoroute A8 », note la préfecture.

(Avec AFP)