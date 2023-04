Bolloré : chiffre d'affaires en baisse, pénalisé par sa branche logistique qu'il s'apprête à vendre à CMA CGM

La baisse du prix du pétrole ne profite pas à Bolloré. Le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer de 10%, au premier trimestre, à 4,4 milliards d'euros, en partie pour cette raison. L'activité de stockage et distribution pétrolière a, en effet, encaissé un retrait de 16%, à 712 millions d'euros. Mi-mars, les prix du baril sont tombés à leur plus bas niveau depuis décembre 2021 du fait, notamment, de la panique qui a saisi les marchés financiers après la faillite de la banque californienne, SVB.

Par ailleurs, son activité industrielle, née du développement de batteries électriques, a chuté sur la période de 34%, à 74 millions d'euros, en raison de la baisse des ventes des Bluebus touchés par plusieurs incendies. Fin avril 2022, la RATP a retiré de la circulation, « par mesure de précaution », 149 autobus électriques fournis par Bolloré après deux incendies en moins d'un mois.

« S'agissant du deuxième incendie sur un bus électrique récent d'une même série Bluebus 5SE de la marque Bolloré en moins d'un mois, la RATP a pris la décision par mesure de précaution, en liaison avec Ile-de-France Mobilités, de retirer temporairement de l'exploitation les 149 bus électriques de cette série », avait ainsi annoncé la régie des transports parisiens.

Vente de son activité logistique

Les résultats du groupe pâtissent également des mauvaises performances de sa branche logistique. Elle pesait l'an dernier 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 41% par rapport à l'année précédente. Dans une note récente, la banque d'affaires Oddo BHF la valorisait à 3,6 milliards d'euros (hors dette). Mais, au premier trimestre 2023, son chiffre d'affaires a enregistré une baisse de 24% à 1,355 milliard d'euros, en raison du recul des volumes transportés dans l'aérien et le maritime qui avaient atteint des sommets après la pandémie de Covid-19, et de la baisse de la commission sur les marchandises transportées.

Cette baisse intervient alors que, le 18 avril dernier, Bolloré a reçu, de la part de CMA CGM, une « offre d'achat spontanée » pour sa filiale de logistique d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros. Il a donc ouvert, par la suite, des négociations exclusives avec l'armateur et attend désormais une promesse d'achat aux alentours du 8 mai.

En avril 2022, le groupe avait déjà confirmé son retrait des infrastructures de transports en Afrique avec la vente de sa filiale Bolloré Africa Logistics. En négociations exclusives depuis fin 2021 avec le Groupe MSC (Mediterranean Shipping Company, leader mondial du transport de conteneurs en volumes) pour la cession de l'intégralité du capital. Une transaction dont le montant est évalué à 5,7 milliards d'euros. Bolloré abandonnait ainsi un impressionnant réseau de logistique intégrée et de transports, dont il affirmait qu'il était le premier d'Afrique avec une présence dans 42 ports africains, l'exploitation de 23 terminaux et de trois concessions ferroviaires, ainsi que de 2 chantiers navals et des infrastructures routières.

Recentrage sur les médias

Bolloré entend poursuivre son recentrage sur les médias, rassemblés au sein du groupe Vivendi qu'il contrôle avec environ 29% des parts. L'activité a généré sur la période un chiffre d'affaires de 2,29 milliards d'euros, en hausse de 3% grâce à Canal+ et Havas. La famille Bolloré prévoit de renforcer son contrôle sur le groupe qui porte son nom, grâce à une offre publique de rachat d'actions portant sur environ 10% des titres du groupe à un prix de 5,75 euros (ou 6 euros si la vente de Bolloré Logistics à CMA CGM est finalisée).

La valeur de l'action a largement profité depuis le début de l'année des spéculations sur les intentions de Vincent Bolloré et atteignait 6,34 euros par titre lundi avant l'ouverture de la Bourse de Paris.

(Avec AFP)