Nouveau coup d'éclat pour CMA CGM : le groupe de Rodolphe Saadé prêt à acheter les activités logistiques de Bolloré

Nouveau coup d'éclat en vue pour CMA CGM. Après une multitude d'acquisitions ou de prises de participations dans le capital de nombreuses entreprises (Air France-KLM, Eutelsat...), l'armateur maritime est prêt à mettre la main sur Bolloré Logistics. Dans un communiqué publié ce mardi, le groupe Bolloré a déclaré avoir reçu de CMA CGM une « une offre d'achat spontanée pour ses activités de commission de transport et de logistique regroupées dans Bolloré Logistics ». Des négociations exclusives s'ouvrent « sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros » (dette incluse). Pour rappel, cette branche a vu son chiffre d'affaires bondir de 41% l'an dernier, à 7,1 milliards d'euros.

Entrée dans le top 5 mondial de la logistique

De quoi permettre à CMA CGM de renforcer son activité logistique, devenue le deuxième pilier du groupe derrière le transport maritime, à la suite d'une série d'acquisitions depuis quatre ans. CMA a en effet raflé Ceva Logistics en 2019, Ingram Micro CLS en 2021 puis Colis Privé et Gefco en 2022. Avec cette nouvelle opération, le géant du maritime entre dans le top 5 mondial à la fois dans les métiers de pur logisticien et de commissionnaire de transports (ou de transitaires). Très présent en Asie Pacifique, Bolloré Logistics permettra également à CMA CGM de se renforcer dans cette partie du globe.

Pour Bolloré au contraire, une telle cession après celle de Bolloré Africa Logistics pour 5,7 milliards d'euros à l'armateur italien MSC, le recentrerait quasiment entièrement sur les médias. Les deux parties veulent aller vite. L'objectif des négociations est de permettre à CMA CGM de remettre une promesse d'achat autour du 8 mai 2023.

Plus de 40 milliards de dollars de bénéfices nets cumulés en deux ans

Même si le pic du marché a commencé à ralentir, CMA CGM a largement les moyens de cette acquisition. Et pour cause. Porté par l'envolée des prix qui a suivi la pandémie, le groupe présidé par Rodolphe Saadé a enregistré en 2021 et 2022 plus de 40 milliards de dollars de bénéfice net cumulé. Au point même de devenir, l'an dernier, l'entreprise française qui a dégagé le bénéfice net le plus élevé : 23 milliards d'euros, surpassant TotalEnergies, Stellantis et LVMH.

Fin mars, la direction assurait que le groupe réinvestissait « près de 90% des bénéfices » réalisés en 2022, dont deux milliards d'euros en France. L'armateur a ainsi multiplié les investissements dans des bateaux et terminaux portuaires (à New York et en Inde notamment), et négocie le rachat de la compagnie La Méridionale, qui relie Marseille à la Corse et au Maroc. L'armateur est entré en 2022 au capital d'Air France-KLM et d'Eutelsat et a acquis le transporteur de véhicules Gefco ainsi que des sociétés dans la logistique de l'e-commerce. Il a racheté le pilier de la presse locale La Provence, pris une part minoritaire du groupe M6 et deviendra cet été le sponsor principal de l'Olympique de Marseille. Le groupe va par ailleurs investir 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour créer un fonds chargé d'accélérer la transition énergétique dans l'ensemble des activités de transport. 726 millions d'euros ont aussi été redistribués en 2022 aux 155.000 collaborateurs du groupe.