Ferroviaire : l’Indonésie inaugure sa toute première LGV, une première en Asie du Sud-Est

Depuis 2016, le président indonésien avait personnellement supervisé ce chantier colossal et inédit en Asie du Sud-Est : lundi 2 octobre, l'Indonésie a inauguré la toute première ligne à grande vitesse (LGV) du pays, reliant la capitale Jakarta à Bandung en 45 minutes.

Ce train à grande vitesse Jakarta-Bandung est « un symbole de la modernisation des transports publics, en parfaite connexion avec les autres modes de transport », s'est félicité le président indonésien Joko Widodo, qui a tenu à être présent lors de la cérémonie à la gare centrale de Jakarta. Pour l'exécutif indonésien, il était urgent d'agir face à la congestion dont sont victimes les voies routières des principales villes de cet archipel de 274 millions d'habitants. Selon leur calcul, le phénomène amputerait chaque année 6,5 milliards d'euros au produit intérieur brut du pays.

Un gain de temps considérable pour les habitants

Baptisé « Whoosh », acronyme de « Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal », signifiant « gain de temps, fonctionnement optimal, système fiable », le train a été conçu pour embarquer plus de 600 personnes entre Jakarta et la grande ville de Bandung, au sud-est de la capitale. Le tout, en trois-quarts d'heure, soit environ deux heures de moins qu'auparavant. Et le ministre indonésien des transports, Budi Karya Sumadi, a confirmé la semaine dernière l'intention du gouvernement de prolonger la ligne jusqu'à Surabaya, deuxième plus grande ville de l'archipel, située à 780 kilomètres à l'est de la capitale.

Cette première LGV indonésienne aurait dû être lancée en 2019. En cause, des retards de fabrication et la pandémie de Covid-19 qui ont fait gonfler la facture totale d'un peu moins de 5 milliards de dollars (4,7 milliards d'euros) à l'origine, à plus de 7 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros). Co-construit par quatre compagnies nationales indonésiennes et China Railway International, le train peut atteindre la vitesse maximale de 350 km/h.

La Chine à la manœuvre pour ses « nouvelles routes de la soie »

Les autorités indonésiennes ont déjà testé ce nouveau trajet de 142 kilomètres avant l'inauguration. Le Premier ministre chinois Li Qiang a ainsi voyagé à bord début septembre lors d'une visite à Jakarta à l'occasion d'un sommet de l'Asean (Association des nations d'Asie du Sud-Est). Ce projet à plusieurs milliards de dollars est, en effet, largement soutenu par la Chine. Il s'inscrit dans l'initiative de cette dernière appelée « Nouvelles routes de la soie ». Un plan pharaonique qui doit permettre de développer, grâce à des fonds chinois, des routes, des ports, des chemins de fer et d'autres infrastructures hors de Chine. Et si, aux prémisses en 2015, le Japon a bataillé avec la Chine pour devenir l'investisseur principal, Jakarta a finalement choisi Pékin qui lui a proposé un prêt à un taux inférieur.

Selon un autre ministre indonésien, le président indonésien Widodo prévoit d'ailleurs d'inviter son homologue chinois Xi Jinping pour emprunter à son tour le train à grande vitesse à l'occasion d'une prochaine visite, sans donner plus de précisions.

