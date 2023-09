Asphyxiée par la pollution, l'Indonésie réduit la production d'une de ses centrales à charbon

Le charbon est roi en Indonésie, le pays en étant le premier exportateur mondial et le troisième producteur, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Sauf ces dernières semaines. Face à une forte pollution dans la capitale, des mesures ont été prises pour tenter d'assainir l'air. Et notamment de réduire l'activité de l'une des centrales à charbon, située sur la côte ouest de la grande île de Java, à une centaine de kilomètres de Jakarata.

« Depuis le 29 août, l'opérateur PLN IP (Indonesia Power) a réduit de 1.600 mégawatts la production de sa centrale à charbon de Suralaya (...) pour contribuer à améliorer la qualité de l'air à Jakarta », a indiqué à l'AFP Irwan Edi Syahputra Lubis, directeur général de l'énergéticien.

La centrale produit ainsi désormais 1.800 mégawatts, a indiqué ce responsable. Il n'a pas précisé si cette réduction de production était temporaire ou définitive, soulignant que l'opérateur suivait les directives du gouvernement.

Des entreprises sanctionnées pour avoir trop pollué

La pollution de l'air dans la mégapole de quelque 30 millions d'habitants a atteint ces derniers mois des sommets. Jakarta a, ainsi, été la ville la plus polluée au monde pendant quatre jours début août, selon la société de surveillance de la qualité de l'air IQAir. Et des pics de pollution ont également été atteints fin août.

Le gouvernement avait initialement imputé ces pics aux conditions météorologiques et aux émissions des véhicules. Mais certains ministres ont récemment reconnu que les centrales à charbon et les usines implantées autour de la capitale en étaient en partie responsables.

L'exécutif a d'ailleurs serré la vis fin août à leur encontre, en sanctionnant onze entreprises industrielles dans les environs de Jakarta pour non-respect des normes. « Nous avons imposé des sanctions administratives à 11 entités », a déclaré la ministre de l'Environnement et des Forêts lors d'une conférence de presse. Sans nommer les entreprises concernées, il a néanmoins précisé que leurs domaines d'activité étaient le papier, le bois, le stockage de charbon ainsi que la fonderie. « Cela signifie que, sur la base d'inspections, nous avons identifié des domaines où elles ne respectent pas les normes, et elles sont tenues de corriger ces problèmes », a-t-elle ajouté.

La moitié des fonctionnaires de Jakarta en télétravail

Autre mesure prise dans l'optique d'améliorer la qualité de l'air dans la capitale : l'administration a ordonné fin août à la moitié de ses 50.000 fonctionnaires de télétravailler. Un test qui va s'étaler pendant deux mois. Ce projet a deux objectifs : réduire les embouteillages à Jakarta lors du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), qui se tient depuis mardi et se termine ce jeudi, et « diminuer les niveaux de pollution de l'air ».

Selon des données du gouvernement, les émissions des véhicules comptent pour 44% de la pollution à Jakarta, suivies par le secteur énergétique, avec une part de 31% et l'industrie manufacturière, 10%.

Sur cette question des embouteillages, Jakarta a inauguré fin août sa première ligne de métro léger surélevée. Elle devrait atténuer les problèmes de circulation chroniques dans la capitale et aider à y réduire la pollution.

20 milliards pour aider l'Indonésie à sortir du charbon

Le gouvernement indonésien s'est par ailleurs engagé à ne plus construire de nouvelles centrales à charbon à partir de 2023 pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Reste que le pays maintient son projet d'agrandir la centrale de Suralaya, malgré les protestations des mouvements de protection de l'environnement, pour compter au total dix tranches, contre huit actuellement.

Un rapport publié en début de semaine par le groupe de réflexion dédié au climat et à l'énergie, Ember, révèle que les émissions de CO2 liées au charbon par habitant ont grimpé de 56% en Indonésie entre 2015 et 2022. La situation devrait néanmoins s'améliorer à l'avenir puisqu'un groupe de pays riches et d'institutions internationales s'est engagé l'an dernier à verser à cet État 20 milliards de dollars pour réduire sa dépendance au charbon.

