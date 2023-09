72 milliards d’euros en 10 ans : l’incroyable dérive des coûts de la LGV britannique HS2

Plus de 60 milliards de livres en 10 ans (71,68 milliards d'euros) C'est le montant de l'incroyable explosion des coûts de la HS2 (High Speed 2), la deuxième ligne à grande vitesse britannique, après celle qui relie le tunnel sous la Manche Évalué à 37,5 milliards de livres en 2013, le projet ferroviaire, qui vise à relier Londres aux grandes villes du Nord de l'Angleterre, puis l'Ecosse, est désormais estimé à près de 100 milliards de livres, soit 115 milliards d'euros. Ce qui en fait « l'un des projets ferroviaires les plus chers du monde » au kilomètre, a expliqué à l'AFP Sam Dumitriu, responsable des politiques pour l'association pour la croissance économique Britain Remade, qui a comparé des projets d'infrastructure dans quatorze pays.

A titre d'exemple, la facture pour réaliser les 215 kilomètres de voies du premier tronçon, entre Londres et Birmingham, s'élèvera à 247 millions de livres (284 millions d'euros) par kilomètre, plus de huit fois plus cher que la LGV Tours-Bordeaux, entrée en service en 2017. Pour rappel, les travaux ont commencé en avril 2020 et les premiers trains devraient s'élancer entre 2029 et 2033.

Les riverains et les défenseurs de l'environnement écoutés

En cause notamment, selon lui, la prise en compte des griefs des riverains ou aux défenseurs de l'environnement dans tous les projets d'infrastructure, qui se traduit, dans le cas de la HS2, par une multiplication des tronçons en tunnels, plus coûteux. « Pourquoi est-il plus coûteux de construire en Grande-Bretagne qu'en Chine ? » s'interrogeait en février Jon Thompson, président de l'entreprise publique HS2, dans une tribune dans le journal The Telegraph.

« Ici, nous ne bafouons pas l'environnement, le droit de l'urbanisme, les autorités et les populations locales », martelait-il. Et d'envoyer quelques piques à certains pays ferroviaires du continent.

« Contrairement à (ce qui se fait en) Espagne, HS2 transportera les gens directement au cœur des centres-villes dans certaines des zones foncières et immobilières les plus chères au monde ». Et contrairement à la France, « nous choisissons de creuser des tunnels plutôt que de démolir des communautés entières et des pans de campagne ».

Coupes dans le projet

Pour autant l'envolée des coûts fait grincer des dents au gouvernement, qui essaye depuis de faire des coupes dans le projet pour faire des économies. Ainsi, en novembre 2021, le tronçon qui devait relier Birmingham à Leeds est passé à la trappe. D'autres tronçons ont ensuite été reportés tandis que la ligne ne s'arrêtera pas comme prévu initialement à la gare de Euston, dans le centre de Londres, mais dans la banlieue ouest de la capitale. En juillet, l'autorité britannique des infrastructures et projets a estimé que le projet « semblait irréalisable » dans sa forme actuelle. Selon la presse britannique, le gouvernement planche encore sur l'annulation d'un autre tronçon, entre Birmingham et Manchester cette fois. Au grand dam des élus locaux. Car il faut trouver d'autres économies. Même amputé, le projet pourrait tout de même coûter plus de 90 milliards de livres une fois la récente envolée de l'inflation prise en compte, a estimé cette semaine le Financial Times.

