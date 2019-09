« La perte du contrat des trains Intercités aurait un impact sur l'emploi » H. Poupart-Lafarge, Alstom

LA TRIBUNE - La SNCF a annoncé mercredi 18 septembre avoir choisi l'espagnol CAF et non Alstom pour le marché d'une centaine de trains Intercités, avec options. Comment réagissez-vous ?

HENRI POUPART-LAFARGE - Dans l'attente de la décision définitive qui aura lieu fin octobre, Alstom à ce stade ne souhaite pas réagir. Cette commande de trains Intercités est très importante pour Alstom. Elle représenterait, avec les options, dix années d'activité pour le site de Reichshoffen et l'ensemble des sites français qui fabriquent les composants. L'offre d'Alstom est à la fois complète, compétitive, et répond aux plus hauts standards technologiques. Je comprends les inquiétudes exprimées par les partenaires sociaux.

Trois ans après Belfort, allez-vous donc refaire du chantage à l'emploi ?

Ce n'est pas faire du chantage à l'emploi que d'expliquer que la perte d'une commande qui représente dix ans d'activité aurait un impact sur l'emploi. C'est mécanique. Le site de Reichshoffen a de l'activité jusqu'en 2021-2022. Il ne peut pas compter à court terme sur de grosses commandes de trains régionaux en France en raison du renouvellement de près de 90 % du parc des trains régionaux ces dernières...