Ouverture à la concurrence des bus RATP : Valérie Pécresse accepte un étalement du calendrier

D'abord hostile à l'étalement du calendrier d'ouverture à la concurrence des autobus parisiens de la RATP, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a fait quelques concessions.

Présidente également d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), elle a suivi les recommandations d'un rapport produit notamment par l'ancien patron de la RATP Jean-Paul Bailly selon lequel les réseaux d'autobus les plus éloignés du centre devraient être attribués aux nouvelles compagnies entre septembre 2024 et jusqu'à la fin du premier semestre 2025, avec un délai d'entrée en service de neuf à 12 mois. L'attribution des derniers « lots » de la nouvelle division du réseau, ceux de Paris-intramuros (rive gauche et droite), ira quant à elle jusqu'à la fin 2026.

Lire aussiOuverture à la concurrence des bus parisiens de la RATP : Pécresse prête à temporiser !

Clément Beaune, ministre délégué aux Transports, s'était montré favorable en avril à ce report.

« L'ouverture à la concurrence, ce n'est ni un gros mot, ni un totem. L'idée, c'est qu'on ait du service public qui marche, au moins aussi bien et si possible mieux. S'il faut quelques mois de plus, prenons quelques mois de plus ».

Valérie Pécresse s'était dite prête mi-avril à « une mise en œuvre progressive » de l'ouverture à la concurrence des autobus parisiens, sans renoncer à la date butoir de fin du monopole en décembre 2024 qui fait craindre des mouvements sociaux pendant l'été des Jeux olympiques.

Avantages sociaux conservés pour les chauffeurs

Selon Les Echos, la présidente de la région Ile-de-France prévoit aussi que les chauffeurs changeant d'employeur puissent conserver certains avantages sociaux de la RATP, comme la couverture santé ou le comité d'entreprise. Le décret qui encadre leur transfert leur accordait, en effet, des conditions moins avantageuses. IDFM devra, pour tenir sa promesse, faire modifier ce décret avec l'accord du ministère des Transports.

Près de 1.000 agents de certaines zones de moyenne couronne devraient ainsi bénéficier de cette harmonisation. La présidente d'Ile-de-France Mobilités promet également que les chauffeurs resteront affectés à leur ligne actuelle, mais aussi au même dépôt, pour éviter de trop les éloigner de leur lieu de travail. En contrepartie, Valérie Pécresse leur demande de renoncer pour une durée d'un an à la réduction de leurs heures de travail de 13H00 à 11H00 pour les journées « en double service », le temps de remédier à des pénuries de chauffeurs.

Huit semaines après son arrivée à la tête de la RATP, Jean Castex avait évoqué, en janvier, lors de ses vœux les craintes de « salariés qui ne savent pas précisément ce qu'ils vont devenir avec quelles conditions de travail, à quel dépôt ils seront rattachés, s'ils vont devoir déménager... toutes sortes de questions concrètes, essentielles, qu'il ne faut pas prendre à la légère et auxquelles toutes les parties prenantes doivent apporter des réponses rapides ».

(Avec AFP)