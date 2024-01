Près de 1500 salariés des aéroports de Paris seront volontaires pour les JO

LA TRIBUNE DIMANCHE - Aéroports de Paris est partenaire des Jeux olympiques et paralympiques. Comment vous y préparez-vous ?

AUGUSTIN DE ROMANET - Le défi opérationnel est immense. Nous nous y préparons depuis près de deux ans. Un chiffre parmi d'autres : en année « normale », nous traitons 20 bagages hors format par semaine, soit environ un millier par an. Durant les JOP, il faudra en gérer 17 000 en quelques jours lors de l'arrivée des athlètes, puis la même quantité en deux jours au moment de leur départ !

Au total, 60 000 accrédités, auxquels s'ajouteront 20 000 journalistes et les membres des délégations gouvernementales, passeront par nos aéroports parisiens pendant cette période, avec 115 000 bagages : 34 000 arriveront et repartiront de Paris-Charles-de-Gaulle [CDG], 8 000 de Paris-Orly pour les JO. Pour les JOP, 18 000 arriveront et repartiront de Paris-CDG et 4 000 de Paris-Orly. Au retour, l'enregistrement des bagages pourra s'effectuer au village olympique, avec 14 espaces mis à disposition des athlètes. Et nous aménageons une salle d'embarquement réservée au départ des délégations. Nous avons déployé des moyens à la mesure de ce défi.

Lesquels ?

Financiers, bien sûr, au travers de notre partenariat avec le comité d'organisation des Jeux olympiques [Cojo]. Mais aussi humains. Outre le millier de volontaires mobilisés par le Cojo, 1 492 collaborateurs du groupe sur 3 500 éligibles se sont portés volontaires pour venir épauler leurs collègues travaillant dans les terminaux. Tous sont très motivés et extrêmement fiers d'assurer cette mission, d'incarner l'hospitalité à la française. Une prime de 70 à 100 euros par vacation de huit heures leur sera versée. Chacun s'est engagé à assurer dix vacations pendant toute la période des Jeux, à différents postes.

Par exemple ?

À la gestion des files d'attente, à la livraison des bagages, à l'accueil des délégations, à la permanence du centre de crise ou encore à l'accréditation. Nous souhaitons fédérer tous les personnels travaillant dans nos aéroports pour ouvrir grand la porte des Jeux de Paris 2024. Car c'est chez nous que les délégations se feront leurs premiers et leurs derniers souvenirs. Nous voulons que la fierté de bien faire notre travail se transforme en une fierté pour le pays.

Et concernant la sécurité ?

Trois mille agents seront présents. Les recrutements ont pu être anticipés. Pour fluidifier le contrôle des passeports, il y aura 188 sas automatisés Parafe cet été, au lieu de 121 il y a un an : 152 à Paris-CDG et 36 à Paris-Orly.

Qu'avez-vous prévu pour l'accueil des personnes en situation de handicap ?

Tous nos collaborateurs seront formés d'ici à l'été. Les Jeux paralympiques seront une étape clé pour faire évoluer les équipements des plateformes, même si nos aéroports accueillent déjà chaque année près de 9 millions de passagers en situation de handicap. Paris-Orly et Paris-CDG seront les premiers aéroports de France à proposer des salles de change - cinq au total, dont trois à Paris-CDG -, ainsi que des salles « quiet », pour les personnes sensibles au bruit, et des salles pour l'accueil des chiens. À Paris-CDG, avec vingt ambulifts supplémentaires, on doublera le nombre de véhicules élévateurs pour acheminer les fauteuils personnels jusqu'à la porte de l'avion. Et il y aura trois ambulifts supplémentaires à Paris-Orly, soit dix en tout. L'amélioration de l'accueil des personnes en situation de handicap sera un héritage important de ces Jeux.