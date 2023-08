Renfe passe la barre des 100.000 billets vendus en France

Renfe a établi sa tête de pont en France. Deux mois après avoir lancé son offensive à grande vitesse sur l'Hexagone, l'opérateur ferroviaire espagnol revendique 100.000 billets vendus et 43.000 passagers sur ses deux lignes internationales entre l'Espagne et la France. Opérationnels respectivement depuis les 13 et 28 juillet, les services AVE (Alta Velocidad Española, équivalent du TGV) Barcelone-Lyon et Madrid-Barcelone-Marseille - qui comprennent la desserte d'une douzaine de villes intermédiaires de part et d'autre des Pyrénées - semblent séduire les voyageurs. Renfe revendique ainsi un très bon taux de remplissage moyen pour un lancement, de plus de 80 %, avec même des pointes à « 100 % aux dates de grande mobilité ».

Lire aussiSNCF : trois nouvelles liaisons en train lent pour fin 2024

Pour François Guénard, ces chiffres soulignent des débuts réussis pour l'opérateur espagnol sur le marché français. Consultant spécialiste des questions ferroviaire chez Roland Berger, il salue avant tout la décision prise par Renfe de se lancer sur ces routes du Sud de l'Europe :

« Cela démontre le potentiel de cette zone, qui constitue un énorme marché de déplacement avec des passagers loisirs, affaires, VFR (visites de parents ou de proches, ndlr) et étudiants. »

Il y voit même une symétrie avec le nord de l'Europe, entre Pays-Bas, Belgique, France et Allemagne avec un réservoir de croissance décisif, « mais où personne n'avait vraiment osé aller ».

Lire aussiSNCF-Renfe : quatre questions pour mieux comprendre la fin du partenariat

Un marché longtemps en friche

La faute notamment à l'accord entre la Renfe et la SNCF pour relier à grande vitesse les grandes villes françaises et espagnoles. Celui-ci a verrouillé le marché sans arranger personne, estime François Guénard. Ce partenariat a tout de même perduré pendant neuf ans avant de voler en éclat fin 2022, suite à l'offensive de la SNCF avec l'introduction d'un service Ouigo entre Madrid et Barcelone et la volonté de Renfe de contre-attaquer sur le territoire français.

La stratégie de Renfe se distingue ainsi de celle de Trenitalia, qui est venu attaquer la SNCF sur le Paris-Lyon, l'une des lignes les plus importantes et rentables d'Europe. François Guénard juge ainsi que, si les possibilités de développement en France sont sans doute à peu près équivalentes entre l'opérateur espagnol et son homologue italien, le potentiel d'induction de trafic apparaît comme plus important dans le Sud de la France.

L'engouement semble d'ailleurs se faire sentir particulièrement sur la ligne Madrid-Barcelone-Marseille, pourtant lancée en deuxième. Fin juillet, à la veille du départ du premier train vers la cité phocéenne, Renfe indiquait ainsi que sur 70.000 billets alors vendus, elle en totalisait 40.000, soit plus de la moitié. N'en déplaise aux Lyonnais.

Lire aussiLa Renfe veut défier Eurostar entre Paris et Londres

Un potentiel à confirmer

Malgré ces premières ventes et ce potentiel, il ne s'agit pour l'instant que d'une incursion de la part de Renfe. Avec 43.000 passagers en un mois, cela ne pèse pas lourd face à la SNCF. Celle-ci est ainsi en passe de battre sa performance de l'an dernier, où elle avait déjà transporté 23 millions de passagers durant l'été sur ses grandes lignes (TGV et Intercités).

L'enjeu pour l'opérateur espagnol sera aussi de confirmer par-delà l'été avec un service rentable sur la durée. Il semble pour l'instant très confiant, avec l'annonce du passage en service quotidien à partir du 1er septembre entre Barcelone et Lyon, puis le 1er octobre entre Madrid et Marseille, portant le nombre total de TGV à 28 par semaine. Renfe doit réussir cette montée en puissance avant de venir concurrencer frontalement la SNCF sur le Marseille-Lyon-Paris et Trenitalia sur le Lyon-Paris.

Pour l'instant, le risque est faible au vu de la capacité proposée. L'offre actuelle, centrée sur les fins de semaine, est constituée de quatre allers-retours par semaine entre Barcelone et Lyon (du vendredi ou lundi) et trois entre Madrid et Marseille (vendredi au dimanche depuis l'Espagne vers la France et du samedi au lundi dans le sens inverse). Ce qui explique en partie les très bons taux de remplissage. Avec le passage en quotidien, il s'agira d'une autre paire de manches.

Lire aussiSNCF accélère la conquête espagnole de Ouigo

Un ensemble de conditions favorables

D'autant que Renfe bénéficie de conditions particulières pour le moment, mais qui ne sont que temporaires. Comme le rappelle François Guénard, l'opérateur « achète » pour l'instant des parts de marché à l'aide de tarifs très avantageux pour établir sa position. Pour sa campagne de lancement, il propose ainsi des billets à partir de 9 euros entre 10 villes françaises, de 19 euros depuis Montpellier ou Narbonne vers Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros depuis Marseille et Lyon vers l'Espagne. Et ce, jusqu'au 31 octobre. Même s'il ne s'agit que de tarifs d'appel, il y a de quoi attirer du monde alors que la SNCF est régulièrement attaquée sur ses tarifs.

Pour se monter aussi compétitive, Renfe bénéficie de remises sur les péages accordées par SNCF Réseau aux nouveaux entrants. Si le même modèle que celui retenu pour Trenitalia est appliqué, ces ristournes seront possibles durant les deux premières années d'exploitation, plus une en option.

Enfin, l'opérateur espagnol s'est lancé en plein été, avec le lancement de Barcelone-Lyon le 13 juillet et de Madrid-Marseille le 28 juillet. Bien que cela semble un peu tardif pour profiter à plein des départs en vacances, c'est sans aucun doute la période la plus favorable de l'année.

La SNCF avait d'ailleurs elle aussi surfé sur la saison estivale en lançant Ouigo en Espagne au mois de mai 2021. Le groupe français s'était alors montré bien plus ambitieux et avait transporté plusieurs centaines de milliers de passagers dès son premier été. Fin octobre 2022, après seulement un an et demi d'exploitation, il revendiquait déjà plus de trois millions de voyageurs.