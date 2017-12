Ryanair, confronté à une première grève historique de ses pilotes

Les interrogations, il y a une quinzaine d'années, de certains dirigeants d'Air France, trouvent-elles aujourd'hui un début de réponse ? Eux qui estimaient que certains modèles low-cost seraient rattrapés par la dureté de leur modèle social doivent aujourd'hui savourer les grèves des pilotes qui se profilent chez Ryanair. Des pilotes italiens et irlandais de la compagnie à bas coûts prévoient d'arrêter le travail les 15 et 20 décembre. Leurs confrères allemands sont prêts à les rejoindre. Une première pour la compagnie irlandaise à bas coût qui n'a jamais connu de débrayage de pilotes en 32 ans d'existence. Ce mouvement traduit le malaise social au sein de la compagnie qui rejette toute représentation syndicale et préfère négocier directement avec le personnel.

D'autres grèves en vue

Ce mardi, les pilotes employés directement par la compagnie en Irlande (Ryanair emploie également un grand nombre de pilotes indirectement, en tant qu'auto-entrepreneurs), et adhérents du syndicat irlandais des pilotes IALPA ont déposé mardi un préavis de grève pour le 20 décembre. Ces pilotes, qui sont pour la plupart des commandants de bord, menacent d'appeler ultérieurement à d'autres jours de grève si aucun accord n'est trouvé avec la direction. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de rémunération mais aussi la mise en place d'un nouveau système de négociations collectives pour remplacer le conseil représentatif mis en place dans chaque pays par leur direction.

S'il a lieu comme annoncé, ce mouvement interviendrait cinq jours après une première grève de quatre heures, prévue le 15 décembre par les pilotes de Ryanair basés en Italie.

Mardi, des pilotes allemands ont aussi fait montre de rejoindre le mouvement:

"A partir de maintenant, à tout moment, des actions de grève sont à prévoir", a prévenu le syndicat allemand de pilotes Cockpit.

Annulation de vols

Les pilotes sont mobilisés depuis l'annonce choc en septembre de l'annulation de 20.000 vols. Ryanair a mis ces annulations sur le compte de problèmes de plannings de vacances, mais plusieurs pilotes, joints par l'AFP, y ont vu un symptôme de rapports dégradés avec la direction, entraînant des départs vers d'autres compagnies à la recherche de pilotes.

Les difficultés sociales de Ryanair interviennent en effet au moment où les pilotes de ligne de toutes les compagnies sont en position de force pour négocier, au vu des départs en retraite des "baby boomers" qui limitent le nombre de pilotes au moment où le trafic mondial s'envole.

La direction n'a pas écarté de possibles perturbations. Afin d'apaiser le mécontentement, elle a soumis, ces derniers mois, diverses propositions pour améliorer les rémunérations et la protection sociale via ses instances de consultation exclusive utilisées aujourd'hui par Ryanair, que certains d'entre eux ont refusé.