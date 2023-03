Trottinettes électriques : les opérateurs cherchent à séduire avant le référendum sur leur interdiction ou pas à Paris

« Pour ou contre les trottinettes en libre-service ? » Le 2 avril prochain, les Parisiens sont appelés à se rendre aux urnes, pas pour d'éventuelles élections, mais pour décider du futur des opérateurs de trottinettes électriques dans Paris. Une décision incompréhensible pour le secteur alors même que la mairie de Paris souhaite réduire les voitures dans le centre-ville pour 2024. Les trottinettes personnelles pourront quant à elles continuer à être utilisées ainsi que les vélos en libre-service. Un vote qui intervient alors que les opérateurs ont, ces derniers mois, mis les bouchées doubles pour combattre les idées reçues et séduire de nouveaux utilisateurs.

Développer la sécurité

Premier reproche lors de la mise en place des trottinettes électriques : la sécurité. Vitesse excessive, déplacement sur les trottoirs, conduite à deux... les trottinettes ont eu mauvaise presse dès leur arrivée dans les rues parisiennes en 2018. Mais les opérateurs ont entamé plusieurs séries d'innovations afin d'améliorer la sécurité. Dans un premier temps, Dott, Tier et Lime qui représentent les trois opérateurs à Paris ont tous bridé la vitesse des trottinettes à 20km/h au maximum et 10km/h dans 700 zones à fortes densités piétonnes.

Ce mercredi 22 mars, lors du salon de la mobilité à Paris, Lime a également présenté sa dernière mesure de prévention : un arrêt de la trottinette lors de la détection de 2 usagers à son bord. Ce système, baptisé "Single Rider Recognition Technology" détecte les pressions sur le plancher de la trottinette mais également les mouvements lors des virages ainsi que l'accélération du véhicule. En moins de 30 secondes, la trottinette est capable de remarquer s'il y a plusieurs passagers à l'utiliser et ralentit jusqu'à s'arrêter complètement avant de se bloquer.

Certains opérateurs ont travaillé sur la conduite en état d'ivresse afin de diminuer le nombre d'accidents. C'est le cas de Bolt, qui n'opère pas en France pour le moment sur les mobilités douces mais qui a mis en place un système de « jeu réflexe ». Celui-ci s'active lors de la prise de trottinettes la nuit et bloque la trottinette si les réflexes sont trop lents. Lime a également annoncé une innovation similaire et devrait être suivi par les autres opérateurs.

Mieux s'intégrer dans le partage des voies

Les autres critiques à l'encontre des trottinettes électriques concernent essentiellement leur intégration dans le paysage de la mobilité. Souvent dispersées, elles peuvent gêner la conduite ou les autres transports. C'est pourquoi, depuis 2019, des stationnements dédiés aux trottinettes ont été mis en place ainsi qu'un nombre limité de trottinettes par stationnement pour ne pas encombrer les voies (souvent pas plus de 6 trottinettes par opérateur dans un même lieu).

Les équipes ont également été renforcées pour redistribuer les trottinettes et récupérer celles qui ne sont pas éparpillées. En outre, les opérateurs assurent que 96% des trottinettes sont bien garées si l'on se réfère aux pénalités appliquées pour mauvais stationnement.

Depuis décembre, les trottinettes sont par ailleurs équipées de plaques d'immatriculation permettant les contraventions en cas de non-respect du code de la route. C'est notamment le cas pour les usagers qui circulent sur les trottoirs. Lime a d'ailleurs annoncé un projet appelé Lime Vision ayant pour but de collecter un grand nombre de données sur l'utilisation des trottoirs par les usagers en trottinettes afin de déterminer la pertinence de nouvelles pistes cyclables.

Un renouvellement du parc moins fréquent

Enfin, Anne Hidalgo estime de son côté qu'il est nécessaire d'interdire ce modèle de mobilité, le jugeant « pas écologique ». Un argument réfuté par les opérateurs, assurant qu'une grande partie des composants destrottinettes peuvent se détacher pour être remplacés et que les cellules des batteries sont recyclées pour durer plus longtemps. D'ailleurs, la durée de vie affichée par les opérateurs est de 5 ans en moyenne. Selon une étude publiée par Carbone 4 en 2019, les trottinettes électriques émettent autant que les vélos électriques avec 1 gramme de CO2 par passager et par kilomètre contre 110 grammes pour les bus thermiques et 210 grammes pour les voitures thermiques.

Une autre étude lancée par 6T en novembre dernier et commanditée par la mairie de Paris affirme que 19% des usagers de trottinettes utiliseraient la voiture ou les deux-roues en cas d'interdiction des trottinettes en libre-service. Une dernière question est également sur toutes les lèvres : quid des mobilités pour les JO à Paris en 2024 ? La trottinette, fortement appréciée des touristes, pourrait permettre de rejoindre certains sites plus facilement et pourrait désencombrer une partie des transports en commun. Pour l'heure, la mairie de Paris n'a pas évoqué ce sujet avec les opérateurs, attendant l'issue du référendum le 2 avril prochain.