Infrastructures bas carbone : Épopée Gestion lance un fonds de 100 millions d’euros

Accélérer la transformation des infrastructures pour freiner le réchauffement climatique : avec son nouveau fonds Infra Climat 1, la société d'investissement brestoise Épopée Gestion affiche des objectifs ambitieux sur l'Arc Atlantique. Elle a annoncé ce jeudi avoir levé 100 millions d'euros pour démarrer l'activité de ce fonds d'une durée de treize ans, dédié aux infrastructures bas carbone et qui vise une taille de 250 à 300 millions d'euros.

Suivie par de nombreux investisseurs tels que la Caisse des dépôts, Tikehau Capital, SWEN Capital Partners, Groupama, Abeille Assurances, Allianz France, la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire et Banque Populaire Grand Ouest, la société co-fondée par l'ancien banquier Ronan le Moal et le serial entrepreneur Charles Cabillic (groupe W3) souhaite accompagner une douzaine de projets ou de modèles d'infrastructures émergents sur un temps long.

Un tiers des capacités iront au maritime

Les secteurs visés sont le transport bas carbone, y compris maritime, les énergies décarbonées, la rénovation énergétique, l'électrification. « Un tiers du fonds sera notamment consacré au monde maritime » précise Ronan Le Moal. « L'ambition est de permettre à des modèles ou des technologies ayant fait leur preuve sur un territoire réduit ou dans le cadre d'une première série industrielle de passer à l'échelle » ajoute-t-il.

Dans un communiqué, Épopée Gestion explique que son fonds se fixe des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ambitieux qui « orienteront sa stratégie d'investissement. » Il entend cibler « une température de portefeuille respectant l'Accord de Paris et un alignement minimal de 70% avec la taxonomie verte de l'Union européenne. »

Première participation dans un projet de Zéphyr & Borée

Emmenée par Emmanuel Walliser, engagé il y a un an pour sourcer des projets d'envergure, l'équipe est constituée de deux directeurs d'investissements et d'une chargée d'affaires, et travaille d'ores et déjà sur deux projets majeurs. Des discussions sont, en effet, en cours avec la compagnie maritime basée à Lorient, Zéphyr & Borée, en vue d'une participation en co-investissement dans l'un de leurs projets.

Spécialisée dans le développement de navires de commerce innovants, la société présidée par Nils Joyeux a notamment co-fondé Windcoop, une compagnie coopérative et décarbonée, avec Julien Noé, président fondateur du fournisseur d'énergie verte Enercoop et Matthieu Brunet, président d'Arcadie, un importateur d'épices et aromates bio sous la marque Cook.

À horizon 2025, Windcoop veut mettre en service un premier porte-conteneur à la voile transportant des marchandises responsables entre la France et Madagascar. Dessiné par Zéphyr & Borée, ce navire long de 85 mètres est conçu pour transporter une centaine de conteneurs pour un tonnage maximal de 1.400 tonnes. Le deuxième projet ciblé, lui aussi breton, concerne les énergies renouvelables.

Encours porté à 600 millions

Spécialisée dans l'investissement à impact avec l'objectif de développer l'économie et l'emploi sur les territoires du Grand Ouest, Épopée Gestion complète avec Infrat Climat 1 son dispositif et augmente son encours sous gestion à 600 millions d'euros. En 2022, l'entreprise a investi 100 millions d'euros pour financer des sociétés et des actions dans l'innovation et le numérique (startups), les transitions (PME, ETI) et l'immobilier durable (actif tertiaire).

En février dernier, elle avait officialisé un fonds dédié à la revitalisation des petits bourgs et des communes rurales.

Pour 2023, Épopée Gestion travaille en parallèle à sa transformation en entreprise à mission. Depuis l'année dernière, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de l'Environnement, l'accompagne sur les objectifs à fixer en matière d'ESG dans les cinq années à venir.