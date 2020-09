La Norvège investit 1,6 milliard d'euros dans le captage et le stockage du CO2, une technologie encore peu exploitée

À Dunkerque, un pilote industriel de captage et de stockage de dioxyde de carbone (CO2) sera opérationnel à compter de 2021. (Crédits : Mike Blake)

Baptisé "Longship", "c'est le plus grand projet climatique jamais réalisé dans l'industrie norvégienne", a déclaré la ministre du Pétrole et de l'Énergie. Au niveau mondial, on dénombre seulement une vingtaine de projets en opération quand, en France, la pratique, jugée coûteuse, reste encore largement confidentielle.