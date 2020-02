"Le coût du nucléaire ne doit pas être le seul critère à considérer"

LA TRIBUNE - Neuf ans après la catastrophe de Fukushima, au Japon, le nucléaire est-il en crise ?

Le secteur reste dans une situation difficile. L'accident de Fukushima a accentué le problème d'acceptabilité et entraîné de nouvelles normes de sécurité et des coûts additionnels, qui rendent les nouveaux projets nucléaires de plus en plus difficiles à mener. Dans les pays développés, ils accumulent des retards et des surcoûts. Pourtant, leurs centrales nucléaires sont relativement âgée, avec une moyenne qui fluctue autour des quarante ans. Si aucun effort n'est fait pour allonger leur durée de vie et pour construire de nouveaux réacteurs, ces pays perdront environ un quart de leur capacité nucléaire d'ici 2025. Et jusqu'à deux tiers en 2040. Aujourd'hui, c'est la Chine qui bâtit l'essentiel des nouvelles centrales. Son industrie a acquis la capacité de mener les projets dans les temps et sans dépasser les budgets. Dans une moindre mesure, l'Inde, la Russie et quelques pays du Moyen-Orient ajoutent des capacités. Les équilibres sont donc en train de changer.

Dans un rapport publié l'an dernier, l'AIE prévenait que le nucléaire était primordial pour lutter contre le réchauffement...