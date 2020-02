Nucléaire : ce soir, arrêt définitif du réacteur n°1 de Fessenheim, mais des salariés menacent de désobéir

(Crédits : Vincent Kessler)

L'opération historique et définitive qui consiste à arrêter le réacteur nucléaire n°1 doit commencer vendredi à 20H30 et s'achever à 02H00 du matin samedi. Elle mettra un point final à des années de remous, de débats et de reports sur le sort de la centrale alsacienne, bâtie dans les années 1970 à un jet de pierre de la frontière avec l'Allemagne. Mais certains salariés menacent de ne pas appliquer les procédures d'arrêt du réacteur à eau pressurisée de 900 MW.