Le stockage du carbone : gros potentiel pour les industriels, chimère pour les ONG

Solution miracle ou chimère pour lutter contre le changement climatique? Les techniques de capture et stockage du carbone (CCS en anglais) supposent de capter le CO2 sur des centrales de production d'électricité qui utilisent des énergies fossiles, ou sur des sites industriels: sidérurgie, cimenterie, raffinage, chimie, pétrochimie...

Le CO2 peut ensuite être transporté et réinjecté dans des réservoirs géologiques hermétiques - par exemple d'anciens champs pétroliers - pour y être stocké définitivement. Dans certains cas, il peut aussi être réutilisé (on parle alors de CCUS).

Le procédé n'est pas nouveau: un premier site a démarré au début des années 1970 au Texas. Mais malgré l'intérêt pour cette technologie, il n'existe aujourd'hui qu'une vingtaine de sites à travers le monde, selon le Global CSS Institute.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) y voit pourtant un potentiel énorme et une technologie "critique" pour atteindre les objectifs de neutralité carbone destinés à lutter contre le réchauffement planétaire.

Lire aussi : La planète toujours vers un réchauffement de 3°C, malgré la pandémie

Elle a décompté plus d'une trentaine de projets ces trois dernières années, ce qui reste toutefois peu significatif. Pour l'AIE, le CCUS répond en particulier au défi des industries lourdes difficiles à décarboner, comme la production de ciment.

Les producteurs d'hydrocarbures y voient de leur côté un moyen de rendre plus vertueuse l'utilisation du gaz naturel pour produire de l'électricité ou de l'hydrogène.

L'Oil and gas climate initiative (OGCI), qui regroupe des géants mondiaux du secteur, fait figurer le CCS parmi ses priorités.

Les grands groupes pétroliers comme BP, Equinor, Shell ou Total sont en première ligne dans le développement de cette technologie.

Ces trois derniers groupes sont par exemple partenaires dans un projet géant en Norvège pour stocker du CO2 sous la mer du Nord.

Lire aussi : La Norvège investit 1,6 milliard d'euros dans le captage et le stockage du CO2, une technologie encore peu exploitée

"Les pétroliers possèdent des avantages par rapport à d'autres industries pour opérer dans ces activités CCUS", remarque Moez Ajmi, du cabinet EY.

"L'activité de captage du CO2 est proche, dans la taille des projets et leur complexité, des activités de raffinage et de la pétrochimie ; le transport du CO2 est proche du transport du gaz; et enfin le stockage nécessite des connaissances géologiques que les industries d'exploration et production pétrolières possèdent déjà", détaille-t-il.