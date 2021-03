Nouvelle capitaine à bord, Catherine MacGregor défend les choix industriels d’Engie

"Il ne s'agit pas de démanteler Engie", a affirmé à plusieurs reprises Catherine MacGregor, la nouvelle directrice générale de l'énergéticien, lors de son audition devant la commission des affaires économiques du Sénat, ce mercredi 3 mars.

En fonction depuis le 1er janvier dernier, la dirigeante a longuement été interrogée par les sénateurs sur le recentrage en cours d'Engie. Le principal fournisseur de gaz en Europe (anciennement GDF-Suez) a annoncé l'été dernier une nouvelle orientation stratégique visant à simplifier le groupe et à donner un coup d'accélérateur sur les énergies renouvelables et les infrastructures gazières et urbaines.

Rester leader dans les renouvelables

Engie se revendique aujourd'hui premier producteur d'électricité éolien et solaire en France avec 3,8 GW installés dans l'Hexagone. A l'échelle internationale, le groupe compte 31 GW de capacités installées et s'est fixé comme objectif d'accroître sa capacité de 9 GW en trois ans. Mais il est concurrencé par des poids lourds comme l'italien Enel, l'espagnol Iberdrola ou encore Total, qui accélère dans les énergies renouvelables.