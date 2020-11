Suez refuse de se plier à la pression de Veolia

Article publié à 10:44, la réaction de Veolia a été ajoutée à 11:19

Par communiqués, conférences de presse et auditions parlementaires interposés, l'hostilité entre Veolia et Suez ne cesse de croître, au lieu de s'atténuer. Mardi, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui a acheté le 5 octobre à Engie une participation de 29,9% dans Suez, avait promis de lancer une OPA sur le reste des actions, au prix de 18 chacune, dès la conclusion d'un "accord de rapprochement" avec le conseil d'administration de Suez, qui s'y oppose farouchement. C'était une manière d'accentuer la pression sur sa cible au travers de ses actionnaires, en pariant sur le caractère extrêmement attractif du prix proposé.

Jeudi, Suez répond par une lettre cinglante de son président, Philippe Varin, à Antoine Frérot, transmise aux journalistes.

"Le Conseil d'administration de Suez ne peut que constater l'absence de toute offre ferme reçue de votre part, détaillée et complète", assurant "une égalité de traitement des actionnaires" et précisant "le contenu du projet industriel en France et à l'international, les remèdes et les cessions d'actifs envisagés, les garanties suffisantes en matière d'emploi, le paiement en numéraire à...