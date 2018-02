Renault Koleos : le SUV familial avec de l'allure

Oubliez le Koleos première génération... Car du premier opus lancé en 2008, il ne restera que le nom dans cette nouvelle version. Le nouveau SUV de Renault a été totalement revisité et repositionné. Pour le meilleur... et le meilleur, du moins côté design!

Le meilleur du design Renault

Le nouveau Koleos (15 cm de plus que la génération précédente) est ce qu'il y a de mieux dans le design Renault qui a été complètement refondé au début des années 2010 par Laurens van den Acker. Fini les angles cassés et déstructurés, le nouveau Koleos mise sur les formes arrondies et la douceur des lignes. La carrosserie reste massive pour plus de robustesse, et le design joue sur l'élégance pour donner une véritable stature au plus gros SUV de la gamme Renault. Une stature néanmoins très adoucie, loin des canons austères et prétentieux fixés dans les gammes premium. Le Koleos incarne parfaitement la vision de la voiture populaire et familiale sans verser dans le design cheap. Une réussite!

A l'intérieur, le design manque encore un peu d'ambition lorsqu'on n'est pas dans une finition Initiale Paris, la plus haut-de-gamme... De la planche de bord en passant par le tableau de contrôle, cela manque de créativité, pourtant chère à Renault. Certes, les commandes sont assez ergonomiques et faciles d'accès. L'habitacle est généreux et très confortable. Les places arrières sont également larges pour accueillir des adolescents ou encore des adultes. Quant au coffre, il offre 565 litres soit quasiment autant qu'un Volkswagen Touareg pourtant plus long de 12 cm.

La vie à bord (encore) gâchée par R-Link

Le Koleos embarque malheureusement le même système R-Link que Renault tarde à renouveler. Ce système de connectivité, révolutionnaire lors de sa sortie est aujourd'hui totalement obsolète. Il pourrait être neutre dans la vie à bord si ses alertes incessantes et inutiles ne gachaient pas tout. Sans parler de sa maniabilité laborieuse pour accéder aux différents menus.

Côté motorisation, le Koleos ne propose que des moteurs diesel. Bim! Le débat est donc réglé! Et pour faciliter encore plus les discussions chez le concessionnaire, Renault ne propose que deux motorisations: la DCI 1,6 (130 chevaux) et la DCI 2,0 (175 chevaux). Nous avons pu essayer la seconde version et nous l'avons trouvé très adaptée et confortable: réactive, puissante et douce. Mais sans non plus déborder d'enthousiasme, ce qui nous laisse penser que la version en-dessous risque d'être un peu juste.

Enfin, la marque au losange a fait le choix de la boite CVT. Si nous avons été refroidi par cette technologie sur la Toyota C-HR, cette boite s'est toutefois montrée très efficace sur le Koleos. La montée en puissance se fait sans drame acoustique ni à coups.

Un rapport qualité-prix équilibré

Renault propose un SUV doté d'un niveau de finition de bonne facture, assorti d'un agrément de conduite tout à fait confortable pour un bon père de famille. A cela, il faut ajouter cette stature très haut-de-gamme dans la droite ligne du Kadjar. A partir de 29.900 euros, le Koleos est même plutôt compétitif. En tout cas, le rapport qualité-prix nous parait convaincant. Notre seul regret ? Le Koleos est fabriqué en Corée du Sud ! Dommage!