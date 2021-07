En attendant Omega : faut-il parler grec pour se débarrasser du Covid ?

Après une crise sans précédent, la saison estivale commence fort avec un niveau de réservations supérieur à ce qu'il était avant la crise. Comment la crise sanitaire a-t-elle chamboulé les habitudes de vacances des Français ? Quelles sont leurs principales attentes pour cet été ? À quels types de séjours aspirent-ils ? Interrogés par La Tribune, plusieurs professionnels du secteur ont apporté leur éclairage à Juliette Laffont.

Retrouver la vie d'avant, presque trop beau pour être vrai. Après un nouveau conseil de défense lundi à l'Elysée, Emmanuel Macron va devoir hausser le ton et les restrictions sanitaires. Lundi soir 20h00, sans attendre le 14 juillet, le président de la République donnera le ton pour l'été. L'heure n'est plus trop à la fête, le variant Delta est devenu majoritaire en France et menace déjà la belle reprise en Europe. On nous déconseille d'aller en Espagne ou au Portugal... N'importe quoi !,disent les professionnels du tourisme, interrogés par Margaux Fodéré.

D'Alpha, le variant chinois, sorti on ne sait d'où, à Delta, le virus mute sans arrêt et pourrait pourrir l'été... et la relance... y compris celle du président de la République. Le calendrier du retour des réformes est contrarié, entre annulation de celle de l'assurance-chômage et report de celle sur les retraites...S'il continue de suivre les 24 lettres de l'alphabet grec, on n'est pas prêt d'être débarrassé du virus. Combien de doses de vaccin faudra-t-il pour en finir ? Pfizer propose déjà sa troisième injection... Et Sanofi n'a toujours pas fini ses essais cliniques pour son précieux sérum français, qui arrivera en décembre, avec un an de retard, largement le temps pour qu'apparaisse un variant... français.

Bref, le Covid reste l'Alpha et l'Omega de nos vies tout court et de la campagne à venir. Imagine-t-on une élection présidentielle sous confinement ? Même pas en rêve, dépêchez-vous de vous vacciner, disent les autorités, avec une nouvelle arme fatale : le Pass sanitaire obligatoire,du Festival de Cannes sans masques à l'entrée dans tous les ERP, établissements recevant du public : cinémas, théâtres, restaurant, jamais sans mon QR Code, nous dit le conseil scientifique.

Malgré la menace du variant, l'économie française accélère, plus vite et plus fort que prévu, a indiqué Benoit Coeuré à Grégoire Normand. A la tête du comité d'évaluation du plan de relance en France, l'économiste doit remettre à l'automne prochain un rapport au Premier ministre sur cinq mesures emblématiques : le dispositif "un jeune, une solution", MaPrimeRenov, la rénovation des bâtiments publics, le soutien aux investissements industriels et l'industrie du futur. Bruxelles attend désormais une croissance de 6% pour la France. Au risque du variant près. Attention aussi aux difficultés de recrutement, qui freinent plus les entreprises que le virus, nous dit l'Insee.

Bercy, en pleine préparation du projet de budget pour 2022, s'en tient aux 5% officiels de Bruno Le Maire. Prudence de mise pour garder des marges avec le « quoi qu'il en coûte » car l'avenir reste imprévisible mais aussi pour ne pas se priver de bonnes surprises pour ce dernier budget du quinquennat. « Nous avons fait des choses que la gauche n'avait jamais réussi à faire », claironne Olivier Dussopt dans un entretien avec Grégoire Normand. Budget 2022, plan de relance, fin du quoi qu'il en coûte, retraites, taxe sur les multinationales... le ministre délégué au Budget assure que la trajectoire fiscale du gouvernement visant une baisse des impôts pour les ménages et les entreprises sera tenue jusqu'à la fin du quinquennat. On voit déjà le slogan de 2022 : Macron, le président qui tient ses promesses !

La nouvelle économique la plus importante de la semaine viendra ce samedi du G20 à Venise où les grands argentiers doivent enfin s'accorder sur la taxation des multinationales. C'est qu'il va en falloir des recettes nouvelles pour payer la dette des générations futures, cette jeunesse sacrifiée pour sauver ses aînés. Historique, cet accord entre les 131 pays représentant 90% du PIB mondial pour taxer de manière plus équitable les multinationales reste encore soumis à de nombreux défis juridiques et administratifs. Le nouvel impôt mondial pourrait rapporter 5 milliards d'euros par an à la France, dans l'hypothèse d'un taux minimum de 15%, mais Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, milite pour augmenter ce taux, en sachant très bien qu'il n'a aucune chance de l'obtenir.

Ce qui est sûr, c'est que cette révolution fiscale va changer radicalement les stratégies d'implantation des entreprises dans un contexte de montée en puissance des enjeux géostratégiques. Michel Cabirol a rencontré le patron de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD), le général Eric Bucquet, rappelle que la France est dans une guerre économique permanente menée par des services de renseignement étrangers très offensifs et capables de recourir à tous les moyens. Extraterritorialité, espionnage, cyberattaques, normes ESG, ONG... La filière défense est sous la pression de nombreuses attaques médiatiques mais aussi très secrètes.

L'autre grand rendez-vous de la semaine à venir est bien sûr le 14 juillet, avec la présentation par la commission européenne de son paquet Climat pour décarboner l'économie et tenir l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dont l'objectif a été rehaussé de -40% à -55%. Le nucléaire est à l'évidence un moyen d'y parvenir, mais l'Europe ne parvient toujours pas à s'accorder sur une question simple, relève Juliette Raynal : le nucléaire est-il une énergie verte ? L'Allemagne,l'Autriche, le Danemark, le Luxembourg et l'Espagne s'opposent catégoriquement au classement de l'énergie nucléaire comme investissement écologique et durable. Dans le camp adverse, la France, très dépendante du nucléaire, et plusieurs pays de l'Est se battent pour que l'atome civil soit considéré comme une énergie décarbonée.

Face à l'urgence climatique, les modèles économiques sont bouleversés. Dans l'automobile, notamment, pendant qu'Anne Hidalgo impose les 30km/h à Paris à la rentrée, la Commission européenne s'apprête à annoncer mercredi dans son paquet climat de nouveaux objectifs de baisse de CO2 dans l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles s'attendent à des mesures extrêmement restrictives, et se tiennent même prêts à anticiper des échéances encore plus sévères. La fin du moteur thermique: chronique d'une accélération historique, analyse Nabil Bourassi.

Du coup, tous les constructeurs accélèrent. Après Renault, Stellantis casse sa tirelire pour rester dans la course à la voiture électrique. Ce qui n'empêche pas le patron de Stellantis de pousser un cri d'alarme contre le durcissement des règles CO2, mettant en garde sur les conséquences sociales et financières d'une nouvelle accélération réglementaire. « Ce n'est pas moi qui décide de la fin des moteurs thermiques »,a répondu Carlos Tavares à une journaliste locale l'interrogeant sur l'avenir de l'usine.

Heureusement, la France se dote d'une filière d'avenir sur les batteries électriques. Moins d'un an après sa création, le français Verkor a levé 100 millions d'euros auprès d'acteurs majeurs de l'industrie comme Arkema ou Renault. La société veut construire des gigafactories dès 2025 et s'imposer comme un important producteur de batteries à haute performance.

En attendant les révolutions technologiques, il est probable que la dernière goutte de pétrole sera pour le kérosène des avions. « Il faut réexaminer la pertinence de l'hydrogène pour l'aviation », affirme Michel Wachenheim, président de l'Académie de l'Air et de l'Espace, interrogé par Fabrice Gliszczynski. Une sommité du transport aérien, ancien directeur de l'aviation civile française, ancien ambassadeur de la France à l'OACI, l'organisation internationale de l'aviation civile, estime que cette solution ne pourra s'appliquer à cet horizon-là qu'aux avions de petite taille, un segment de marché insuffisant pour supprimer les émissions de CO2 du secteur.

