Déconseiller les vacances en Espagne et au Portugal : "c'est du n'importe quoi", pestent les professionnels du voyage

« C'est du grand n'importe quoi », a résumé Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage après les annonces du Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Clément Beaune, conseillant aux Français qui « n'ont pas encore réservé leurs vacances « d '« éviter l'Espagne, le Portugal », en raison de la situation sanitaire « particulièrement préoccupante »? Des déclarations qui ont aussitôt provoqué la colère des professionnels du voyage alors que ces deux pays apparaissent en vert sur la carte publiée par le gouvernement pour les conditions de voyage entre les pays.

« Panique » et « cacophonie »

« Le gouvernement établit des règles et procède à des modifications régulières » a-t-il rappelé. Le 4 juillet par exemple, Oman, la République Démocratique du Congo et la Zambie sont passés dans la liste des pays rouges. Ainsi, pour Jean-Pierre Mas, « Clément Beaune n'a pas le droit d'arriver avec son pot de peinture et repeindre l'Espagne et le Portugal en orange ou en rouge ». « S'il y a une interdiction pour aller au Portugal, ce n'est certainement pas à Clément Beaune de la prendre », à moins que « chaque ministre ne se transforme en un expert de santé public », a-t-il conclu.

Lire aussi Europe : les frontières commencent enfin à rouvrir

Pour ce dernier, Clément Beaune « a créé un mouvement de panique, et une cacophonie, ce qui est irresponsable de sa part », et ses déclarations sonnent comme un « coup de pied dans l'harmonie européenne », alors que l'Europe a fait entrer en vigueur son pass sanitaire il y a une semaine. De fait, les Français souhaitant se rendre en Espagne n'ont pas à subir de quarantaine ni même à montrer de test négatif, selon le site du Ministère de la santé espagnol. Pour se rendre au Portugal, ils n'ont pas à subir de quarantaine non plus mais un test PCR ou antagénique négatif, selon le site de France Diplomatie.

Toutefois, les contaminations repartent à la hausse dans les deux pays incriminés par Clément Beaune : dans certaines régions d'Espagne, le variant Delta est désormais présent dans 10,8% des échantillons aléatoires réalisés, soit huit points de plus qu'une semaine auparavant, selon des données du Ministère de la Santé.

« Aucune perspective de remboursement »

Face aux déclarations du Secrétaire d'Etat, Jean-Pierre Mas fait valoir qu'« à cette heure-ci, il n'y a pas de mouvement d'annulations ». Surtout, « aucune perspective de remboursement » n'est envisagée dans « l'état actuel ». En effet, lors de son intervention, Clément Beaune a parlé d'un « conseil de prudence » et d'une « recommandation », mais pas d'une interdiction. Pour rappel, si la destination n'est « pas accessible pour raison sanitaire ou autre », un voyageur ne peut être remboursé qu'à la condition d'avoir « réservé un « forfait » incluant le vol et d'autres prestations auprès d'une agence de voyage, physique ou en ligne », qui suivent la « recommandation du gouvernement ». À 17h ce jeudi, l'ensemble des pays européens figurent en vert sur la carte du gouvernement, y compris l'Espagne et le Portugal.