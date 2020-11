Ne laissons pas le virus du plastique nous envahir

L'eau en bouteille coûte de 100 à 200 fois plus cher que l'eau du robinet, plombant ainsi inutilement les dépenses des ménages, soulignent les membres de l'Action Tank. (Crédits : Flickr / Cha già José)

OPINION. Chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers par an, un chiffre qui a doublé en 40 ans. La consommation de l’eau du robinet est un geste simple et écologique pour réduire la pollution des bouteilles en plastique, rappellent les membres d'un collectif fondé par Eau De Paris, à l'occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets. (*) Par les membres fondateurs et permanents de l’Action Tank zéro déchet plastique.