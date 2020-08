L’Elysée entre chiens et loups

(Crédits : DR)

SÉRIE D'ÉTÉ POLITIQUE-FICTION - ÉPISODE 5/8. Dans un "House of Cards", version Macron, La Tribune raconte chaque vendredi sous la plume de Marc Endeweld (*), les secrets du quinquennat sous la forme d’un récit mêlant la fiction et la réalité pour montrer comment le président de la République, élu sur la volonté d’un renouvellement de la vie politique et d’un « dépassement » des clivages, se prépare malgré son impopularité à rééditer le « coup » de 2017 en étouffant à petit feu ses adversaires, droite, gauche et écolos... Aujourd'hui, un dîner organisé par l'Elysée réunit notamment le vicomte de droite Philippe de Villiers et l'ancien soixante-huitard Daniel Cohn Bendit.