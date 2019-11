Le climat de l'économie est-il influencé par l'économie du climat  ?

Il y a un an, naissait le mouvement des « gilets jaunes ». Inattendu, il a changé le climat social en France, et bousculé l'agenda du président de la République. L'étincelle qui a allumé la mèche contestataire était une majoration de la taxe carbone imposée sur le prix du carburant. Elle était justifiée par le gouvernement au nom de la nécessaire lutte contre le réchauffement climatique dont les conséquences, selon le Giec, seront préjudiciables pour la planète et ses habitants. Si les gouvernements prennent des engagements lors des grand-messes internationales que sont les COP, il y a une grande différence entre les annonces et la réalité. Cet écart s'explique par la prise en compte de facteurs économiques qui ne peuvent être modifiés du jour au lendemain sans susciter des résistances d'acteurs défendant leurs intérêts.

Par ailleurs, c'est au nom du pouvoir d'achat que les « gilets jaunes » ont émergé, et au nom du risque de catastrophe que les populations rejettent le recours au nucléaire, faiblement émetteur de CO2, qui pâtit d'un coût élevé de construction comme l'atteste l'envolée du prix de l'EPR. On voit bien combien il est difficile de concilier croissance économique et...