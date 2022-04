"Le logiciel de Madame Le Pen est resté brutal, nationaliste et identitaire"

Les Français se sont exprimés lors du premier tour de l'élection présidentielle. Le scrutin oppose désormais le Président sortant Emmanuel Macron, à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national. Contrairement aux scrutins de 2002 et 2017, le « front républicain » érigé en pareille circonstance est, cette année, une moindre évidence pour beaucoup d'électeurs. Indéniablement, l'entreprise de banalisation de Marine Le Pen et de son programme a en partie réussi.

Nous, élus locaux et responsables de Départements, suivons avec une extrême vigilance la situation politique de notre pays et les vertiges que nous pourrions connaître si d'aventure, nos concitoyens faisaient le choix le 24 avril d'une candidate dont le programme demeure profondément nationaliste et xénophobe et toujours contraire aux valeurs démocratiques et républicaines.

Élus de proximité, en charge des solidarités humaines et territoriales, nous sommes les premiers à constater les difficultés qui ont amené certains électeurs à se tourner une nouvelle fois massivement vers l'extrême droite. Nous savons pourtant que le projet de Madame Le Pen ne les résoudra en rien. Au contraire, les réponses simplistes qu'elle porte, ses obsessions antirépublicaines et son admiration pour les dirigeants autoritaires comme Vladimir Poutine ne pourront qu'aggraver notre situation nationale et déstabiliser la place de la France sur le plan international.

Nous identifions, tout d'abord, un risque certain sur notre niveau de protection sociale, avec la fragilisation de notre économie. Nous redoutons ensuite une menace sur nos libertés individuelles et locales, avec la remise en cause de nos institutions et de notre État de droit.

"Menaces sur la protection sociale et les libertés individuelles et locales"

La fermeture des frontières (aux voyageurs comme aux investisseurs), le retrait de notre pays de plusieurs dispositifs européens (dont la PAC) ou encore l'accumulation de dépenses nouvelles (sans recettes convaincantes en regard) conduiraient la France à une récession certaine.

Au repli économique s'ajouterait la fracturation de notre société, traversée par la « préférence nationale » et la mise au ban de citoyens de deuxième catégorie. Nous nourrissons également de vives inquiétudes sur les droits des femmes, avec celle dont le positionnement sur l'IVG, par exemple, est plus proche de de Viktor Orban que de Simone Veil. Malgré une entreprise patiente et savamment menée de dédiabolisation, le logiciel de Madame Le Pen est resté brutal, nationaliste et identitaire.

Une brutalité que nous retrouvons dans la lecture autoritaire et populiste qu'elle fait de nos institutions, souhaitant s'affranchir le plus possible des contrôles du Conseil constitutionnel ou du Parlement. Sa méfiance, tant de fois manifestée envers la démocratie représentative et les corps intermédiaires laisse présager un difficile dialogue avec les collectivités territoriales, dont le principe de différenciation ou le pouvoir réglementaire local seront inévitablement contestés.

Porter la voix des territoires

Cet appel à la responsabilité des électeurs n'est pas une consigne de vote : les Français sont libres. Il s'agit, pour nous, présidents de Départements, aux prises directes avec les préoccupations et les difficultés quotidiennes des Français, d'alerter sur ce qui menacerait notre action en cas d'élection de Madame Le Pen. Cet appel n'est pas, non plus, un blanc-seing au Président de la République s'il est réélu.

Pour notre part, parce que notre combat contre l'extrême droite a toujours été clair, nous glisserons sans aucune hésitation, dans l'urne le dimanche 24 avril, le seul bulletin de vote encore porteur de nos valeurs démocratiques et républicaines : celui d'Emmanuel Macron.

*Signataires :

André Accary, président du conseil départemental de la Saône-et-Loire

Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines

Bertrand Bellanger, président du conseil départemental de Seine-Maritime

Frédéric Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace

Noël Bourgeois, président du conseil départemental des Ardennes

Christian Bruyen, président du conseil départemental de la Marne

Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère

Coralie Denoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres

Jérôme Dumont, président du conseil départemental de la Meuse

Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados

Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher

Nicolas Fricoteaux, président du conseil départemental de l'Aisne

Marc Gaudet, président du conseil départemental du Loiret

Stéphane Haussoulier, président du conseil départemental de la Somme

David Lappartient, président du conseil départemental du Morbihan

Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques

Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, président du conseil départemental de l'Eure

Guy Losbar, président du conseil départemental de Guadeloupe

Sylvie Marcilly, présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime

Cyrille Melchior, président du conseil départemental de La Réunion

Kléber Mesquida, président du conseil départemental de l'Hérault

Germinal Peiro, président du conseil départemental de Dordogne

Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube

Christian Poiret, président du conseil départemental du Nord

Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne

François Sauvadet, président du conseil départemental de la Côte d'Or

Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône

Arnaud Viala, président du conseil départemental de l'Aveyron

Michel Weill, président du conseil départemental du Tarn et Garonne

Patrick Weiten, président du conseil départemental de la Moselle

