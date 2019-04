Pour sauver notre industrie, passons du symbole à l'action

La séduction semble être au cœur de la politique industrielle française : Usine Extraordinaire, French Fab Tour, Semaine de l'Industrie... En quelques mois, la France a fait feu de tout bois « pour renforcer l'attractivité du secteur, précisément auprès des jeunes, et promouvoir aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes filières ». A coup sûr, ces initiatives au croisement du symbole et de la communication vont contribuer à redorer l'image de l'industrie en la débarrassant de ses lieux communs. Une demie-victoire en somme - voire une facilité - car la priorité est ailleurs.

Une conjoncture en trompe-l'œil

De Ford Blanquefort aux Fonderies du Poitou, en passant par Ascoval, les nuages n'ont cessé de s'amonceler au-dessus de nos fabriques, donnant du crédit au dernier rapport de la Direction Générale des Entreprises sur le poids économique de l'industrie nationale. Entre 2000 et 2016, la part de l'industrie dans le PIB domestique est passé de 16,5% à 12,5%. Des chiffres corroborés par la Banque Mondiale : l'an dernier l'institution financière internationale révélait qu'entre 1960 et 2017, la valeur ajoutée de l'industrie dans l'économie française est passée de 29,8% à 17,3%. Certes, l'Insee a indiqué en début d'année, que la production industrielle française a augmenté de 1,3% en janvier. Toutefois, cette bonne nouvelle conjoncturelle ne saurait cacher l'état profond du secteur.

Ces chiffres ne seraient pas aussi inquiétants si les principaux concurrents de la France n'affichaient pas, eux, une forme enviable. Par exemple, toujours selon la Banque mondiale, la valeur ajoutée de l'industrie dans l'économie atteint 27,6 % en Allemagne et culmine à 40,4% en Chine ! Evidemment, dans chacun de ces pays, l'industrie a connu des périodes de reflux. Mais ils sont parvenus à un taux d'industrialisation conséquent grâce à une approche méthodique : identifier un objectif et offrir une perspective au pays, mettre en place des initiatives précises pour atteindre ledit objectif et médiatiser les résultats obtenus, y compris au-delà de ses frontières. C'est notamment la démarche suivie par l'Allemagne avec l'Industrie 4.0, un projet national initialement élaboré en réponse à la chute de production du pays au lendemain de la crise de 2009. Profondément universel, ce dessein a, par la suite, été embrassé à l'étranger. Et la France dans tout ça ?

Slogan sans lendemain

En 2013, François Hollande lança « La Nouvelle France Industrielle », un projet sensé « porter la France au premier rang de la compétition mondiale en écrivant une nouvelle page de son récit industriel ». Six ans plus tard, ce projet apparaît comme un slogan sans lendemain. A son arrivée à Matignon, au-delà de la continuation des dispositifs symboliques évoqués plus haut, le gouvernement d'Edouard Philippe a imaginé les « Territoires d'Industrie », une initiative dont « l'ambition est d'accélérer le développement des territoires à forts enjeux industriels ». Mais comme l'expliquait récemment Benjamin Coriat, économiste membre de l'organisation Initiative for Policy Dialogue de New York, dirigée par le prix Nobel Joseph Stiglitz, « 1,34 milliard d'euros, c'est dérisoire pour 124 territoires (...) Redonner la main aux territoires, c'est bien, à condition que les dotations soient suffisantes. Cette initiative s'inscrit dans une vision d'avenir extrêmement faible ».

En mandarin, le mot « crise » est composé de deux caractères. Le premier signifie danger, le second est traduit par opportunité ou chance. C'est ce regard que nous devons porter sur notre industrie. Cette crise industrielle, souvent évoqué par euphémismes, est l'occasion d'un nouveau départ fiscal et éducatif, les deux maux profonds de notre industrie. Pour être dynamique, le secteur a besoin d'investissements. Evidemment, l'Etat ne peut pas tout financer. Mais il peut libérer l'investissement en adaptant la fiscalité. Concrètement : déduire l'investissement dans les PME et relever le plafond du PEA-PME afin que les baby-boomers qui ont massivement investi dans l'immobilier puissent le faire, dans les actions privées, avec la même facilité et le même élan.

Ce ne sont pas les candidatures qui manquent mais les compétences

Récemment, Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, rappelait que 50.000 offres d'emploi dans ce secteur sont à pourvoir. Or, la plupart des industriels pourront en témoigner, ce ne sont pas les candidatures qui manquent mais les compétences : trop souvent les candidats reçus en entretien font état de lacunes sérieuses dans les savoirs fondamentaux. En réponse à ces limites, renforçons les relations entre l'entreprise et les élèves. Pourquoi attendre la classe de troisième pour que celui-ci la découvre ? La relation avec l'entreprise doit jalonner la scolarité de l'élève dans l'enseignement secondaire. Une relation protéiforme matérialisée par un stage annuel dont la durée croitrait progressivement, des moments éducatifs dédiés, sous la forme de cours ressemblant à ceux d'éducation civique voire des ateliers dirigés par des professionnels de l'industrie. Ces dispositifs ne viseraient pas à transformer les élèves en mini-salariés, mais plutôt à les aider à identifier et acquérir, le plus tôt possible, les compétences nécessaires à l'exercice de ces métiers.

La Chine n'est pas devenue une nation industrielle en organisant l'Usine Extraordinaire mais plutôt en levant les barrières aux IDE et en donnant à son peuple les outils pédagogiques adaptés. Ne nous trompons pas d'objectifs : levons le pied sur la communication et agissons concrètement car il n'y a pas de leadership économique sans industrie puissante.