B2EI se positionne pour profiter de la vague de la voiture électrique

B2EI, qui a déjà réalisé à titre expérimental en 2019 quelques infrastructures de recharges de véhicules électriques (IRVE), notamment pour la concession Citroën de Vernouillet (Eure-et-Loir), vise une forte accélération de cette nouvelle activité à partir du 15 février. À l'horizon 2022, la PME table ainsi sur l'installation de quelque 600 bornes dans les parkings de gros sites industriels des régions Centre-Val de Loire, Île-de-France et Basse Normandie. Basée en Eure-et-Loir, la PME a fait le choix de ne pas dépasser un rayon de 200 kilomètres afin d'optimiser son service d'installation.

Coffret photovoltaïque « plug and play »

Dans un contexte favorable au développement des moteurs électriques, B2EI met en avant une ingénierie complète et clé en main pour remplir ses objectifs ambitieux. Contrairement à celle de ses principaux concurrents, Engie et Hervé Thermique notamment, cette dernière comprend, en plus du diagnostic, des travaux et du paramétrage, l'installation d'un coffret de pilotage électrique. Il s'agit du cœur de métier de l'entreprise qui équipe des géants du tertiaire comme Spie, Eiffage ou Vinci, et de l'industrie (Suez, Valéo). Autre atout pour 2BEI : la...