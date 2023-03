Sparkling Partners  : le startup studio lillois qui fait pétiller les innovations

Ce n'est pas au co-fondateur de Sparkling Partners que l'on va apprendre ce qu'est une success story dans le business. Dans les années 2000, Martin Toulemonde a lancé Chronodrive en France. L'e-commerce n'en était alors qu'à ses balbutiements. Cette idée du drive alimentaire, chevillée au corps, lui a permis de convaincre, ni plus ni moins, que le groupe Auchan de se lancer dans l'aventure. A l'époque, le modèle était viable uniquement s'il était adossé à un distributeur de taille, afin d'obtenir des conditions d'achat intéressantes.

Martin Toulemonde a passé du temps à théoriser le concept de A à Z, de l'aménagement optimum de l'entrepôt, de la technique de la préparation de commandes, du parcours client en ligne jusqu'au paiement... Au total, deux ans de recherche et de tests pour mettre au point une enseigne qui compte aujourd'hui 6.000 points de retrait en France ! Son seul regret dans cette histoire : ne pas avoir breveté ce concept qui a depuis fait des émules dans le monde entier...

Hypercroissance de l'intérieur

Avec Chronodrive, le président de Sparkling Partners a vécu ce qu'on appelle l'hypercroissance.

« Dès le démarrage, l'activité a pris un essor fulgurant : nous avons traversé en seulement quelques mois les étapes qu'on projetait de vivre en cinq ans ! »

La jeune pousse est en effet passée en 7 ans de 0... à 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout en embauchant pas loin de 3.000 personnes en quelques années !

Ayant quitté l'aventure Chronodrive en 2012, Martin Toulemonde s'est naturellement lancé dans l'accompagnement des jeunes pousses, « pour être à l'origine de leurs projets, leur mettre le pied à l'étrier et les faire réussir ». Il a co-fondé Sparkling Partners avec Jean Derreumaux, co-fondateur de ETO (revendu à Publicis) et Charles Perrard, ancien du cabinet de consulting A.T. Kearney, en charge de l'innovation auprès de grands comptes.

« Le mot de startup studio n'était pas connu à l'époque : le concept état soit de créer sur des idées originales, soit d'accompagner des jeunes pousses au stade de l'idée, soit d'accompagner les grandes entreprises souhaitant faire de l'excubation (faire grandir un concept en dehors de leur structure) », résume Martin Toulemonde.

Fort potentiel

De par leur parcours, les trois hommes maîtrisent l'art du financement de la croissance, mais aussi de l'opérationnel, du positionnement stratégique, jusqu'au management des équipes. Avec cette nouvelle levée de fonds de 5 millions d'euros fin 2022, réalisée notamment grâce au groupe IRD (capital développement, immobilier, conseil) et au conseil régional des Hauts-de-France (par le biais d'une avance remboursable), le startup studio lillois entend bien se lancer « dans de nouveaux projets à fort potentiel dans plusieurs verticales sectorielles », souligne le communiqué.

D'ailleurs, Sparkling Partners a déjà accompagné une vingtaine d'entreprises prometteuses, dans des domaines aussi variés que la santé connectée, l'IoT, l'agriculture, le e-commerce et le retail, la réalité virtuelle ou encore le marketing digital. C'est notamment le cas de Javelot, une startup de l'AgTech, spécialisée dans la thermométrie connectée pour le stockage de grains et autres matières premières agricoles. Sa plateforme globale de centralisation des données permet des économies importantes, afin de limiter l'utilisation de produits phytosanitaires, de réduire la consommation énergétique et de baisser les coûts de stockage.

Javelot a déjà déployé sa solution dans plusieurs milliers de stockages dans quatre pays (pour plus de 3 millions de tonnes de grains monitorés). Outre une levée de fonds de dix millions d'euros l'année dernière, s'est rapprochée d'Unilis AgTech, la joint-venture entre Arvalis et Unigrains qui vise à accélérer l'innovation technologique au service d'une agriculture créatrice de valeur et résiliente.

« Un échec et mat en sept coups »

« Le seul cycle complet réalisé aujourd'hui est DeliToon, pionnier du webtoon en France (un format de BD pour smartphone) », précise Martin Toulemonde. Sparkling Parners a notamment aidé cet ancien de Casterman à faire rentrer le fonds d'investissement du groupe TF1, One Innovation, ainsi que Finorpa, un fonds d'investissement nordiste avec un actionnariat public et privé.

« La dynamique de croissance des sociétés de Sparkling Partners a été confirmée en 2022 par plusieurs levées significatives, dont une levée de 10 millions d'euros par l'AgriTech Javelot ou encore l'entrée au capital de Ramsay Santé dans la MedTech Newcard », fait valoir le communiqué. Newcar est une société de télésurveillance de pathologies chroniques, telles que l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, assez révolutionnaire pour le milieu médical.

Si on ajoute V Cult, un créateur de solutions d'immersion VR/AR et web 3D pour booster la performance des entreprises, Smart Pixel, un configurateur d'expériences 3D sur mesure pour le commerce, Paf ou Yumi, jus de fruit pressés à froid, on atteint rapidement une vingtaine de sociétés innovantes accompagnées depuis le lancement de Sparkling Partners. « Une grande partie de notre apport, c'est, d'une part, notre travail permanent de recherche d'idées et d'autre part, de sourcer des entrepreneurs qui ont le potentiel. On monte des matching improbables. Comme faire un échec et mat en sept coups ».