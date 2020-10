Grand Paris Express : la Société du Grand Paris lève 6 milliards supplémentaires en obligations vertes

Et de sept, et même huit ! La Société du Grand Paris, qui construit le Grand Paris Express, a annoncé, ce jeudi 8 octobre, avoir émis deux nouvelles obligations vertes d'un montant, chacune, de 3 milliards d'euros. Elles viennent s'ajouter à six premières émissions d'un montant total de 9,5 milliards d'euros. Avec près de 15,5 milliards d'euros, l'établissement public aux futurs 200 kilomètres de métro automatique a "désormais sécurisé 50% de [son] financement", a assuré, dans un communiqué, le président du directoire Thierry Dallard. Le coût du "chantier du siècle" est actuellement estimé à 35 milliards d'euros.

Les obligations vertes sont des emprunts obligataires (non bancaires, Ndlr) émis sur les marchés financiers par une entreprise privée ou publique pour financer des projets contribuant à la transition écologique. A la différence des obligations classiques, l'émetteur s'engage sur l'usage précis des fonds...