Ces pales qui tombent pile pour l’emploi

Tout vient à point à qui sait attendre. Après des années de stop and go qui ont mis ses nerfs à rude épreuve, la Normandie, dont le littoral abritera trois des six premiers parcs éoliens offshore français, commence enfin à tirer profit de son soutien financier et politique à la filière des moulins à vent marins.

Direction Cherbourg, d'abord, où l'usine LM Vind Power, la seule à fabriquer les gigantesques pales de l'Haliade de 12 MW de General Electric, a revu récemment ses prévisions d'embauches à la hausse pour 2019. De 120 recrutements annoncés au printemps, la filiale de GE les a réévalués à 200 à la rentrée.

À l'origine de cette accélération, le joli succès commercial de la « plus grand éolienne au monde ». Non content d'avoir été choisi par le danois Orsted pour ses parcs états-uniens, le groupe américain vient aussi de décrocher une promesse d'achat pour le parc britannique XXL de la société Dogger Bank Wind Farm. À la clé, une commande probable de plus d'un millier de pales pour l'usine du Cotentin.

Le vent dans le dos

Au Havre aussi, l'heure est à l'optimisme. Sans attendre le...