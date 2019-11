Avec Symbiose, Lacroix Group veut inventer l’usine 4.0

Collaborative, responsable et connectée, la future usine de Lacroix Group (1) veut devenir le symbole de la réindustrialisation de l'électronique en France. Installée à Montrevault-sur-Èvre (49), dans un bâtiment construit en 1910, l'usine, devenue obsolète, déménagera en 2021 à Beaupréau-en-Mauges, où Lacroix Electronics (70 % du CA de Lacroix Group), concepteur et fabricant de cartes électroniques et de systèmes intégrés pour l'avionique civile et militaire et pour l'industrie, s'apprête à bâtir une unité d'environ 16 000 mètres carrés, sur un terrain de 7 hectares. L'investissement de 25 millions d'euros doit marquer le renouveau de l'électronique angevine, ex-fleuron de l'industrie régionale qui, au cours des dernières décennies, a plutôt vu disparaître ses usines. En tenant compte des écarts salariaux de plus en plus faibles avec les pays de l'Est et de la réhabilitation compliquée du bâtiment d'origine, Lacroix Group a préféré rester dans les Mauges, capitaliser sur les compétences humaines locales et se digitaliser pour créer une usine du futur, plutôt que d'investir dans un pays à bas coûts.

Terrain expérimental

Engagée depuis 2016 par le groupe, la démarche a permis de...