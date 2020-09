Naval Group veut être un booster de la relance des Pays de la Loire

Quatrième employeur de Loire-Atlantique avec 1.800 collaborateurs, engagé dans la construction des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de 3eme génération et du futur porte-avions nucléaire annoncé en mai dernier par la Ministre des armées Florence Parly, Naval Group entend être le booster de la relance de l'économie régionale.

"Nous avons un plan de charge qui va durer 15 à 17 ans, et qui va en permanence mobiliser 800 ETP (équivalent temps plein)", explique Emmanuel Chol, directeur du site de Naval Group à Indret qui, en présence de Pierre-Eric Pommellet, Pdg du groupe, vient de signer une convention de partenariat avec le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Il y a un an déjà l'industriel avait conclu une convention similaire avec la région Nouvelle-Aquitaine, à Angoulême-Ruelle où Naval Group a inauguré en septembre 2019 l'Innov Factory, un bâtiment de 4.700 m² dédié à l'innovation et au développement. Cette fois, la démarche pourrait aller beaucoup plus loin.