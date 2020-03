Les vêtements thermo-intelligents, c'est aujourd'hui !

Que l'on fasse du ski ou du golf, que l'on coupe du bois en forêt ou que l'on prenne un thé au balcon... chacun a envie d'être à l'aise et de bénéficier de la température idéale. Ni trop chaud, ni trop froid. Et c'est ce qu'offre la nouvelle technologie mise au point par l'équipe de Clim8, une startup tech co-fondée en 2016 par Florian Miguet, Julien Gueritée et Pierre Mouette. Le premier était directeur pour des marques de vêtements outdoor et sportifs, basé en Asie. Le deuxième, détenteur d'un doctorat en thermophysiologie humaine, travaillait pour le ministère de la Défense. Et le troisième œuvrait dans une société spécialisée dans les produits connectés. « Nous nous sommes rencontrés sur LinkedIn, s'exclame Florian Miguet et nous sommes parfaitement complémentaires ». Il est au fait des besoins clients et des marchés, tandis que Julien a planché sur la technologie chauffante et intelligente pour les vêtements. Quant à Pierre, il a produit le premier prototype. Tous ont abandonné le salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat.

Capteurs intelligents

Non seulement la technologie développée par Clim8 s'appuie sur des capteurs intelligents, qui vont réguler la chaleur produite par le vêtement en fonction de l'usage qui en est fait, mais en plus, elle se programme, selon certains critères : sensibilité au froid, âge, confort requis... « Les vêtements équipés de notre technologie offrent un vrai avec des marques internationales comme Gore Tex mais aussi Ixon (pour les gants de moto) et Burton, spécialiste américain de snowboard. Et la jeune pousse vient de sceller un accord avec North Face. Encore une belle reconnaissance pour les promoteurs de cette nouvelle technologie française. « C'est notre première année de commercialisation à grande échelle en Europe », se réjouit le co-fondateur de Clim8. Avant cela, la jeune pousse avait également convaincu une grande marque sud-coréenne, K2, de même que le Suisse Odlo. Tous les vêtements distribués à travers le monde portent ainsi la marque du fabricant, mais aussi le logo Clim8.

De nouveaux marchés

« Pour l'heure, nous nous concentrons sur des vêtements premium, pour des sports comme le ski ou le golf, mais nous réfléchissons déjà à développer des produits pour d'autres marchés, plus grand public. Et pas uniquement pour le sport ou le plein air, mais aussi des activités comme l'agriculture ou la construction », précise Florian Miguet. Car les algorithmes mis au point par Clim8 peuvent s'adapter à tout type d'activité, et, mieux, ils apprennent des premières expériences, pour le plus grand bénéfice des utilisateurs à venir.

Une levée de fonds de plus de 2 millions d'euros

L'élaboration d'une telle technologie ne se fait pas sans recherche et développement ni levée de fonds... « A part nos apports personnels, qui nous ont permis de lancer Clim8, des business angels ont cru à notre innovation dès 2016, et nous ont fourni 650 000 euros pour réaliser notre premier prototype », indique le jeune entrepreneur. Dans le sillage de ces premiers succès, d'autres investisseurs se sont intéressés au concept et Clim8 est sur le point de clore un nouveau tour de table, pour plus de 2 millions d'euros. « De quoi poursuivre la R&D et nous lancer dans une phase encore plus active de commercialisation », déclare Florian Miguet. La société, qui compte actuellement 12 salariés, a également embauché. Et fait ainsi venir une spécialiste du design, qui travaillait chez Nike et est basée à Los Angeles, de même qu'un ancien de Gore Tex et Dyson, sans oublier un expert e-textile, qui a fait une thèse en collaboration avec le MIT. Signe que le concept attire les meilleurs talents internationaux - et que le textile français recrute !

Autant de professionnels pointus et expérimentés, au réseau étoffé, et qui travaillent avec des ingénieurs et de jeunes codeurs, le tout entre Lyon, siège de l'entreprise - qui bénéficie ainsi d'un écosystème d'ingénierie textile local - Hong Kong, Berlin, Los Angeles... « Tout est dématérialisé et s'il nous a fallu nous organiser, puisque nos salariés sont disséminés à travers le monde, de même qu'adopter un langage transversal pour que tous se comprennent, quels que soit le parcours et la spécialité, nous avons une direction claire, et nous avançons », assure le nouveau chef d'entreprise.

Et Clim8 n'a pas l'intention de s'arrêter. Car les marques très exigeantes avec lesquelles la startup travaille la poussent à faire toujours mieux et à conserver son avance. Demain, au-delà de tenir au chaud, les vêtements équipés de la technologie Clim8 pourront également rafraîchir les utilisateurs. Et ce seront les mêmes, puisqu'ils pourront s'adapter ! Autant dire que la technologie développée par ces startuppeurs français, qui vient juste de prendre son envol, n'a pas fini de faire parler d'elle...