Caen Basket Calvados : en route vers l’élite

Franck Danet, président du Caen Basket Calvados, est également expert-comptable et commissaire aux comptes du cabinet Soficom Walter France. Une expertise bienvenue pour tenir les comptes de son club : « mon associé actuel est aussi basketteur et son père a été président du Caen Basket Calvados ». Une affaire d'amitié et de business donc pour ce club qui a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80. Véritable terre de basket, Caen a formé des joueurs célèbres, au premier chef Nicolas Batum dont on connaît l'immense carrière nationale et internationale. « Après des problèmes financiers dans les années 90, nous renaissons de nos cendres tel le phénix depuis une dizaine d'années. Le public nous a toujours soutenus, avec la meilleure affluence de Nationale 1 malgré des infrastructures obsolètes » se réjouit Franck Danet.

Un nouveau Palais des Sports devrait être inauguré en septembre 2023 pour donner au club « les moyens de ses ambitions », c'est-à-dire rejoindre l'élite, en commençant par la Pro B. Durant les confinements, le club normand a procédé à des retransmissions de matchs de manière quasi professionnelle, ce qui a boosté sa visibilité, malgré un modèle économique compliqué puisqu'il s'agit de diffusion gratuite. « Notre business model est différent de celui qui a cours dans notre division, voire dans les deux divisions supérieures. Hors période Covid, nous sommes financés à 80 % par des fonds privés, soit entre 250 et 300 partenaires. Plus une billetterie qui marche très bien » décrit Franck Danet.

Prudent mais ambitieux

Des entreprises locales mais aussi régionales. « Notre situation dans le championnat ne nous permet pas encore de viser des sponsors nationaux » reconnaît le président. L'affluence est limitée par la vétusté de la salle actuelle, mais le club fourmille d'idées pour animer le futur Palais des Sports flambant neuf, notamment des salles de convivialité pour « véhiculer les valeurs du sport vers le monde de l'entreprise, comme le coaching ». Avant le confinement, une réunion a eu lieu avec Bpifrance et la DFCG, le réseau des dirigeants financiers en entreprise, sur le thème du monde de l'entreprise et du coaching avec notamment l'entraîneur du club. « Le retour a été assez flatteur. Ce sont des choses que nous souhaitons réitérer, surtout quand nos conditions d'accueil seront optimales » précise Franck Danet.

L'histoire entre Bpifrance et le Caen Basket Calvados est ancienne : « Patrice Bégay (directeur exécutif communication et Bpifrance Excellence) a eu l'intuition de venir vers nous quand nous étions en Nationale 2. Et il a accompagné depuis notre croissance rapide, même durant les moments difficiles sportivement, ce qui prouve la qualité de ce partenariat » apprécie Franck Danet. Le club de Caen a reçu Bpifrance Excellence, le réseau des entrepreneurs de croissance de la banque publique d'investissement. Appartenir à la communauté des Meneurs de Bpifrance, qui rassemble les clubs sportifs les plus innovants, est également un atout pour le Caen Calvados Club selon son président : « nous surfons sur l'optimisme et le dynamisme de Patrice Bégay. Avoir les meilleures idées, c'est souvent dupliquer celles des autres. Le partage que l'on peut avoir avec des gens qui ont la même philosophie et la même approche du sport est toujours enrichissant » décrit Franck Danet. Actuellement 2ème de la première phase de Nationale 1, le Caen Calvados Club s'est donné comme objectif la montée en Pro B « Par nature, un expert-comptable est prudent, mais ça n'empêche pas l'ambition » conclut Franck Danet.