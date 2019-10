Apple réduit sa dépendance à l'iPhone grâce aux services et aux accessoires

La diversification d'Apple commence à porter ses fruits. La firme à la pomme croquée, portée par les services, a enregistré au dernier trimestre de son exercice fiscal décalé et sur l'année un bénéfice net supérieur aux attentes des analystes. A Wall Street, l'action progressait de 1,77% vers 21H20 GMT dans les échanges électroniques après la clôture.

Cependant, ces résultats dévoilés mercredi s'inscrivent en retrait par rapport à ceux de 2018. Pour le dernier trimestre, le bénéfice est de 13,69 milliards (-3%). Le bénéfice net annuel est quant à lui de 55,26 milliards de dollars (-7%). Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du Nord, s'est établi à 3,03 dollars contre 2,84 dollars attendus par les analystes.

La firme de Cupertino a profité de la poussée des recettes de son activité de services, qui a généré 12,51 milliards de dollars (+18% sur un an). Ce chiffre est de bon augure pour le géant californien, qui s'apprête à lancer ce vendredi son nouveau service de streaming Apple TV+. Les ventes d'accessoires (montre connectée Apple Watch, écouteurs Airpods) ont également fortement progressé, générant 6,52 milliards de dollars, soit une hausse de 54% par rapport à la même période l'an dernier. Ces résultats s'inscrivent dans la droite ligne de la stratégie du Pdg Tim Cook, qui entend réduire la dépendance du groupe aux ventes d'Iphone et augmenter parallèlement la part des services et des accessoires.

Chute des revenus générés par les ventes d'iPhone

Les ventes trimestrielles de l'iPhone, dont le dernier modèle est commercialisé depuis septembre, ont fait gagner à Apple 33,36 milliards de dollars. C'est 9,3% de moins que l'an dernier, mais mieux que ce qu'anticipaient les analystes. Les ventes d'iPhone ont toutefois décru pour le quatrième trimestre consécutif par rapport aux mêmes périodes l'année précédente.

Le patron d'Apple Tim Cook a indiqué que le chiffre d'affaires du groupe au quatrième trimestre, de 64,04 milliards de dollars, était le meilleur jamais réalisé par l'entreprise. Dans un communiqué de presse, le patron d'Apple Tim Cook se dit "très optimiste pour les fêtes de fin d'année".

Pour le trimestre à venir - particulièrement stratégique au regard des fêtes de fin d'année - le groupe a en effet dévoilé des prévisions de ventes supérieures aux attentes de Wall Street. La firme à la pomme anticipe des ventes allant de 85,5 milliards à 89,5 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'achèvera en décembre, soit une moyenne de 87,5 milliards de dollars se situant au-delà des attentes des analystes (86,9 milliards), selon les données IBES de Refinitiv.

Baisse du prix d'appel pour l'iPhone

Dans une interview à Reuters, Tim Cook a expliqué ces prévisions par les bons résultats dans les domaines des services et des accessoires de même que par les ventes encourageantes de l'iPhone 11, du 11 Pro et du 11 Pro Max, la dernière gamme du produit vedette d'Apple.

Les prévisions pour le trimestre à venir laissent penser que le géant américain espère enrayer la tendance grâce à sa politique de baisse du prix de nombreux smartphones. L'iPhone 11, dévoilée en septembre, a ainsi été mis en vente à 699 dollars, soit 50 dollars de moins que son prédécesseur, le XR, au moment de son lancement.