Coup de tonnerre, Sam Altman, le créateur d'OpenAI et de ChatGPT débarqué à effet immédiat

Coup de tonnerre. Figure de proue du secteur de l'intelligence artificielle aux enjeux aussi révolutionnaires pour la société que ne l'a été internet, Sam Altman (38 ans), le fondateur d'OpenAI en 2015 qui a lancé l'an dernier ChatGPT, a été débarqué à effet immédiat vendredi soir (heure française) par le conseil d'administration d'OpenAI.

« Le départ de Monsieur Altman fait suite à une procédure d'examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités », a déclaré le conseil d'administration dans un communiqué, annonçant la désignation de Mira Murati pour faire l'intérim à la tête de l'entreprise.

ChatGPT a un an

La surprise est énorme à l'heure où ChatGPT se prépare à souffler sa première bougie le 30 novembre prochain, avec près de 100 millions d'utilisateurs actifs toutes les semaines. Pas plus tard que jeudi, la star de la Silicon Valley avait participé à une conférence avec des hauts responsables de Google et Meta (Facebook, Instagram), qui s'est tenu à San Francisco cette semaine au cours de laquelle, il a pu s'exprimer sur les craintes que suscite l'IA générative chez une grande partie de la population. Et pour cause : malgré leur succès, ChatGPT et les autres interfaces capables de produire textes, images et sons sur simple requête suscitent de fortes inquiétudes au sujet des dangers pour la démocratie (désinformation massive) ou l'emploi (professionsremplacées), notamment. Mais aussi pour la propriété des données personnelles.

Lire aussi« La France à elle seule peut se hisser parmi les leaders mondiaux de l'intelligence artificielle » (Xavier Niel, Iliad)

Hollywood en grève

Des artistes, codeurs et écrivains (dont George R.R. Martin, l'auteur de la saga « Game of Thrones ») ont porté plainte cette année contre OpenAI et des concurrents de la startup californienne, les accusant d'avoir utilisé leurs œuvres pour créer leurs interfaces au mépris de leurs droits d'auteur, sans consentement ni rémunération.

« Nous espérons vraiment que ces outils vont être adoptés par les créateurs et qu'ils vont les aider », a indiqué à l'AFP Sam Altman à propos des artistes en colère contre les applications d'OpenAI. A Hollywood, la grève historique des scénaristes et acteurs qui vient de s'achever portait notamment sur leurs craintes que l'IA générative ne serve à les exploiter.

La régulation de l'IA est aussi débattue dans les parlements européen et américain, mais dans l'objectif qu'elle ne serve pas à discriminer, à manipuler ou à frauder. OpenAI et les autres géants américains de l'IA appellent de leurs vœux de nouvelles règles, tant qu'elles « ne ralentissent pas certains des progrès incroyables qui se passent », a précisé Sam Altman. Le gouvernement américain s'inquiète particulièrement sur le rôle que va jouer l'IA générative pendant la campagne électorale de 2024. La technologie facilite en effet la création de montages hyperréalistes (deepfake) et de faux contenus, et donc les campagnes de désinformation.

« Il y a beaucoup d'inconnues, on ne sait pas encore de quoi l'IA générative est capable en termes de vidéo notamment », a reconnu Sam Altman pendant la conférence. « Mais cela va arriver rapidement et furieusement pendant une année électorale et nous allons devoir suivre ça de près pour réagir au fur et à mesure ».

« Nous aurons tous des superpouvoirs »

Il y a moins de jours, Salt Altman avait présenté les dernières innovations de ChatGPT, des chatbots de conseil à personnaliser aux outils plus performants et moins chers pour les développeurs. Les utilisateurs abonnés à l'interface vont bientôt pouvoir aller plus loin, en créant leur propre chatbot personnalisé, sans même avoir besoin de savoir coder. Parmi les exemples mis en ligne par l'entreprise, on trouve ainsi « Laundry Buddy », c'est-à-dire « Le Pote de la lessive », à qui on peut « tout demander sur les tâches, les réglages de la machine à laver et le tri des vêtements » ou encore « Le Négotiateur », qui « vous aide à défendre vos intérêts et à obtenir de meilleurs résultats ». A l'occasion de la présentation, Sam Altman a lancé : « Au fur et à mesure que l'intelligence (artificielle) sera intégrée partout, nous aurons tous des superpouvoirs à la demande ». Sam Altman avait également dévoilé « GPT-4 Turbo », un nouveau modèle qui peut prendre plus de contexte en considération lors des requêtes, est entraîné sur des données plus récentes et coûte moins cher.

Modèle économique

Reste à trouver un modèle économique. Pour autant, même si OpenAI perd de l'argent, sa valorisation est énorme. Fin septembre, le Wall Street Journal écrivait que OpenAI envisageait de vendre des actions, une opération qui la valoriserait à 80 milliards de dollars, voire 90 milliards, soit le triple de sa valeur il y a un an, d'après un article du Wall Street Journal publié mardi. Selon le quotidien économique, la startup a indiqué à des investisseurs qu'elle tablait sur un milliard de dollars de chiffre d'affaires cette année, et plusieurs milliards en 2024. En février dernier, OpenAI était évaluée à 29 milliards de dollars, 'alors qu'on estime qu'elle a perdu 500 millions de dollars » en 2022, avait alors noté Wayne Hu, associé au sein de la société de capital investissement SignalFire. Microsoft a investi 10 milliards de dollars dans la startup. Le géant informatique possède 49% des actions d'OpenAI, d'après le Wall Street Journal (WSJ).