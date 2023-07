Cryptomonnaie : le père de ChatGPT lance Worldcoin, un nouveau système de paiement par scan de l’œil

C'est la nouvelle star de la tech mondiale, Sam Altman, le patron de la startup d'intelligence artificielle OpenAI et père de ChatGPT. Après avoir capté l'attention du monde entier pour la création de son intelligence artificielle générative, ce lundi, le milliardaire a lancé officiellement Worldcoin, une cryptomonnaie dotée d'un système d'identification à partir de l'iris humain.

« Il y a plus de trois ans, nous avons lancé (la société, NDLR) Worldcoin avec l'ambition de créer une nouvelle identité et un réseau financier appartenant à tous. Cela démarre aujourd'hui », ont indiqué ce lundi deux des cofondateurs de Worldcoin, Sam Altman et Alex Bania, sur le site de la compagnie.

Une identité en ligne authentifiée par un scan de l'oeil

Le projet Worldcoin consiste en une plateforme d'identité numérique et une monnaie numérique, « reçue simplement pour le fait d'être humain », selon le site.

Concrètement, la plateforme repose sur « World ID » (identité World, ndlr), sorte de passeport numérique qui permet à son propriétaire de prouver son identité en ligne sans partager de données personnelles, selon les fondateurs. Pour obtenir son identité World, l'usager doit se soumettre à un scan de son iris par « un orb », un appareil biométrique développé par Worldcoin. Les usagers sont invités à télécharger WorldApp, un portefeuille numérique, qui leur permet de recevoir, à partir de lundi, des « Worldcoin token », la cryptomonnaie désormais utilisable pour les millions d'utilisateurs ayant participé à la version beta de la plateforme, a précisé Worldcoin. « Comme tout projet vraiment ambitieux, peut-être que cela marche ou peut-être que non, mais essayer (...), c'est ainsi que le progrès se produit », a déclaré dans un tweet Sam Altman

Sam Altman veut lutter contre les dérives de l'IA

« Si nous réussissons, nous pensons que Worldcoin pourrait créer de façon radicale des opportunités économiques, établir une solution fiable pour distinguer les êtres humains de l'intelligence artificielle en ligne tout en préservant la confidentialité (...) et au final être un chemin potentiel vers un revenu minimal universel fondé sur l'intelligence artificielle », jugent Sam Altman et Alex Bania sur le site de la compagnie.

Si le co-créateur de ChatGPT met en lien l'IA et son Worldcoin, ce n'est pas sans raison. Sam Altman, en plus d'avoir co-signé une déclaration sur les dangers de l'IA, a déjà prévenu des dangers de cette technologie en mai. « Il est possible que dans les dix prochaines années, les IA dépassent le niveau de compétence des experts dans la plupart des domaines, et qu'elles réalisent autant d'activités productives que l'une des plus grandes entreprises actuelles », a écrit ce dernier dans un billet de blog. Selon lui, ce qu'il appelle la « superintelligence » sera bientôt la technologie la plus puissante de l'humanité et pourrait alors, par exemple, se faire passer pour des humains, à des fins potentiellement frauduleuses. Il estime qu'il faut rapidement mettre des régulations en place pour éviter les dérives.

De son côté, le projet Worldcoin a lui aussi été critiqué, notamment par le média spécialisé BuzzFeed, avec des craintes notamment sur le fait que la société pourrait utiliser sa plateforme pour engranger des millions de données biométriques.

(Avec AFP)