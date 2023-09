Meta franchit un nouveau cap dans l'intelligence artificielle et la réalité mixte

Meta passe la seconde dans l'intégration concrète de la technologie dans ses produits et services. Mercredi soir, lors de son événement annuel Connect, Mark Zuckerberg, le patron du groupe californien, a présenté une série de nouveaux services et produits basés sur l'intelligence artificielle et la réalité mixte.

« Notre voyage avec les IA ne fait que commencer et il ne se résume pas seulement à construire des IA qui ne font que répondre à des questions », a prévenu Mark Zuckerberg.

Le géant des réseaux sociaux et de la publicité ciblée lance ainsi Meta AI, son chatbot généraliste, ainsi que 28 personnages, inspirés par des influenceurs et des personnalités tels que la joueuse de tennis Naomi Osaka, le joueur de football américain Tom Brady, la star de télé-réalité et businesswoman Paris Hilton, ou encore le joueur de basketball Dwayne Wade.

« Nous avons besoin de différentes IA pour différentes choses, plutôt qu'une seule IA généraliste »

Le groupe a créé ces 28 IA sur-mesure pour interagir avec les utilisateurs sur les messageries WhatsApp et Messenger, et le réseau social Instagram. Chacun incarne un personnage : il y a « Victor, un triathlète Ironman qui vous motive à donner le meilleur de vous-même » (incarné par Dwayne Wade), « Zach, le grand frère qui se moque gentiment de vous » (par la star de YouTube aux 186 millions d'abonnés MrBeast), ou encore « Max, le sous-chef expérimenté » (inspiré par le très populaire chef cuisiner Roy Choi), entre autres personnages dotés de « fortes personnalités, opinions et intérêts et avec lesquelles il est un peu plus amusant d'interagir » que des assistants virtuels classiques.

Si les premières IA conversationnelles sont créées par Meta, le groupe compte laisser la communauté des codeurs s'emparer de ses outils. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a également annoncé l'ouverture de son « AI Studio », la plateforme qui supporte la création de ses AI, aux personnes extérieures, pour leur permettre de développer leurs propres IA à l'aide des API (interfaces de programmation) de Meta, d'abord sur Messenger, puis WhatsApp. L'entreprise a aussi mis en avant son programme de création automatisée d'images, Emu, qui va notamment permettre aux utilisateurs de générer facilement des images sur ses différentes plateformes et messageries.

« Contrairement à l'hypothèse dominante dans notre secteur, chez Meta, nous ne croyons pas en l'émergence d'une seule IA super-intelligente qui s'imposera auprès de tout le monde. Nous pensons plutôt que nous aurons besoin de différentes IA pour différentes choses, comme trouver des informations, communiquer, se divertir, jouer à des jeux, travailler, etc. Il se peut même que vous ayez besoin de créer votre propre IA en fonction de vos objectifs, que vous soyez une petite entreprise, un créateur ou n'importe qui d'autre », plaide l'entreprise.

Et c'est pourquoi Meta souhaite également que les entreprises utilisent son AI Studio, pour les aider à « créer des IA qui reflètent les valeurs de leur marque et améliorent l'expérience du service client ». Une manière pour l'entreprise de tenter de rattraper son retard sur ses concurrents Microsoft (avec ChatGPT d'OpenAI) et Google (avec Bard), qui se sont lancés dans une course effrénée au déploiement de l'IA générative, des interfaces de conversation comme ChatGPT aux outils de création intégrés dans leurs services (recherche en ligne, courriel, bureautique, etc). Meta est encore loin de leur niveau de maturité, et Mark Zuckerberg le reconnaît en admettant que les chatbots de Meta « font leurs débuts et sont encore très limités ».

Tentative de démocratiser la réalité mixte et le métavers grâce à l'IA

L'intelligence artificielle générative prend aussi de plus en plus de place dans le métavers, qui mélange les réalités virtuelle et augmentée. « Hey Meta, écris-moi une légende marrante pour Instagram sur mon chat Adobo qui fait de l'exercice », a ainsi demandé Li-Chen Miller, la vice-présidente de Meta, lors d'une démonstration où elle filmait son chat grâce à la caméra intégrée aux nouvelles lunettes connectées de la marque. Ces montures, réalisées avec Ray-Ban, vont être commercialisées à partir de 300 dollars cet automne.

Le groupe américain a également présenté les caractéristiques de son Quest 3, le nouveau casque de réalité mixte déjà dévoilé en juin dernier. Il va être vendu à partir de 549 euros, pour une livraison à partir du 10 octobre. Il « fonctionnera de manière complètement autonome, sans PC, sans console, sans batterie, ni rien qui puisse interrompre la sensation de présence », promet Meta. Sa bibliothèque de contenus sera composée de plus de 100 titres, nouveaux ou améliorés, et le casque sera compatible avec des centaines de jeux XBox comme Halo Infinite, Minecraft Legends ou Forza Horizon 5.

Dans une pique contre le rival Apple, qui commercialisera son Vision Pro à partir de 3.500 dollars, le directeur technologique de Meta, Andrew Bosworth, a affirmé que le Quest 3 « va avoir le meilleur rapport qualité-prix du marché pendant un bon moment », déclenchant les rires de l'assistance.

Avec ses nouveaux appareils qui permettent de réaliser des expériences virtuelles sans se couper du réel, Meta espère encourager plus de développeurs à créer des applications dans le métavers, et plus de consommateurs à découvrir ces univers parallèles. « Nous ne sommes pas concentrés sur les revenus à ce stade », a indiqué Chris Cox, qui confirme que l'entreprise en est encore au stade de « construire un écosystème dynamique ».

Et pour cause, Reality Labs, la branche chargée de développer les appareils et applications pour le métavers, a perdu 13,7 milliards de dollars en 2022, et Meta prévoit une addition encore salée en 2024. Horizon Worlds, la plateforme de métavers lancée en grande pompe début 2022, est un échec cuisant faute de nouveaux usages intéressants, en partie car la technologie n'est pas encore assez mature.