Reddit, porté par la vague de l'intelligence artificielle, mise sur une valorisation optimiste

Reddit, qui entre en Bourse ce jeudi, fixe son action à 34 dollars. Soit le haut de la fourchette envisagée, puisque l'estimation initiale oscillait entre 31 et 34 dollars. Le groupe de San Francisco serait ainsi valorisé à 6,4 milliards de dollars. C'est en dessous des 10 milliards estimés en 2021, date à laquelle le marché de la tech post-pandémie était en plein boom. Cette entrée en Bourse serait la première pour un réseau social depuis Pinterest en 2019. Raison pour laquelle elle est très observée.

Certains observateurs estiment que ce prix (bien que largement en dessous de la plupart des autres valeurs de la tech) reste optimiste. Et pour cause, l'entreprise, dont le principal actionnaire est Condé Nast (Vogue, Wired...), continue de perdre de l'argent. Elle affiche 91 millions de dollars de perte en 2023. Reddit indique avoir 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiens en moyenne et plus de 267 millions d'utilisateurs hebdomadaires.

Sauf que cette base d'utilisateurs ne lui a jamais permis de tirer des revenus suffisants de la publicité, contrairement à ses concurrents (Meta et TikTok). Car Reddit reste moins accessible au grand public que les autres plateformes. Et si sa créativité (c'est sur Reddit que l'on trouve les premières versions d'une bonne partie des mèmes du web) intéresse les marques, son aspect libertaire et protestataire ne les incite pas à y publier des publicités.

Lire aussiLes utilisateurs de Reddit peuvent-ils prendre en otage son introduction en Bourse?

Monétiser ses données pour alimenter les IA

Toutefois, le réseau social sort une nouvelle carte de son jeu. Elle tient en trois mots : intelligence artificielle générative. Les conversations sur les forums peuvent en effet nourrir les grands modèles de langage, que sont Gemini ou encore GPT-4. L'authenticité et la créativité de certaines des discussions des utilisateurs en font un matériel intéressant pour ces entreprises.

The Information rappelle que Reddit a d'ailleurs déjà joué un rôle dans la révolution IA en cours. Selon le média américain, GPT-3 (le grand modèle de langage d'OpenAI) a été entraîné sur 45 terabytes de données textuelles, dont de nombreuses conversations Reddit.

La question qui se pose désormais est la suivante : ce rôle peut-il se monétiser ? Le réseau social a récemment annoncé qu'il avait signé un accord pour vendre ses données à Google, afin d'entraîner ses modèles d'IA générative. La firme assure que des contrats en cours avec différentes entreprises du secteur lui permettraient de générer 203 millions de dollars de revenu.

Lire aussiSteve Huffman, le boss de Reddit en guerre contre ses utilisateurs

Un business model remis en question

Ce nouveau business model pourrait toutefois être mis en danger par les utilisateurs eux-mêmes. Une partie de sa communauté a pour réputation d'être très investie, et souvent en opposition avec les décisions des dirigeants, notamment son PDG, Steve Huffman.

En mai dernier, lorsque Reddit décide d'augmenter le prix d'accès à ses données via des API (une interface permettant d'accéder à un site ou une application), des centaines de millions d'utilisateurs décident de faire grève. Ils cessent de publier des contenus pendant plusieurs semaines. Le réseau justifie déjà cette décision comme un moyen de faire barrière aux acteurs de l'IA qui pillent ses contenus gratuitement. Mais les « Redditors » estiment que cette décision pénalise surtout des applications tierces et des outils de modération, précieuses aux utilisateurs.

« Reddit appartient à quelques utilisateurs. C'est l'un des derniers bastions de la culture web libertaire. Chaque changement, chaque décision des dirigeants conduit systématiquement à une révolte », remarquait Jean-Baptiste Bourgeois, directeur de l'agence We Are Social, auprès de La Tribune il y a quelques semaines.

Par ailleurs, une partie des utilisateurs, notamment ceux du sous-forum r/WallStreetBets (constitué d'investisseurs particuliers) pourraient également jouer sur la volatilité de l'action Reddit. C'était l'un des points soulevés d'ailleurs par l'entreprise dans le document remis à la SEC. D'autant que le réseau social a offert aux utilisateurs les plus actifs la possibilité d'acheter des actions. Depuis plusieurs semaines, plusieurs membres de cette communauté, qui s'était faite remarquer lors de l'affaire GameStop, menacent effectivement de « shorter » l'action (miser sur sa baisse). »