Réseaux sociaux : Parler, le refuge des pro-Trump suite à son bannissement de Twitter

Parler, c'est quoi ?

Lancé en 2018, Parler se définit lui-même comme un "réseau social impartial", reposant sur la liberté d'expression "sans violence et sans censure". Basé à Henderson (Nevada, Etats-Unis), il a été créé par John Matze, un ingénieur informatique, et Rebekah Mercer, une importante donatrice du parti républicain.

Pour accéder à la plateforme, il est obligatoire de se créer un compte. Il est ensuite possible de publier des messages jusqu'à 1.000 caractères (contre 280 sur Twitter). Comme Twitter et Facebook, Parler est construit autour d'un fil d'actualités où tombent tous les messages des personnes auxquelles on est abonné. Différence notable : les messages y sont affichés du plus récent au plus ancien, là où les géants d'Internet organisent le fameux fil grâce aux algorithmes de recommandation. Au-delà du fil principal, il est également possible de naviguer sur un onglet "découverte de l'actualité".

A l'instar de la plateforme Gab, le réseau social a rapidement attiré des franges ultra-conservatrices et partisans de l'extrême-droite, qui se disent censurés par les plateformes mainstream comme Facebook. Des responsables politiques...