Municipales 2020 : Mounir Mahjoubi devrait quitter le gouvernement vendredi

La semaine dernière, Mounir Mahjoubi répétait une nouvelle fois dans nos colonnes qu'il souhaitait repousser à juin sa sortie du gouvernement. Il espérait laisser de côté la course à la mairie de Paris en cette période troublée pour le gouvernement. Mais d'après Europe 1, il présentera sa démission vendredi, dans la foulée de celle de son futur adversaire à l'investiture LREM, Benjamin Griveaux, futur ex-porte-parole du gouvernement. Ce serait les neuvième et dixième démissions du gouvernement.

L'ex-député du XIXème arrondissement avait officialisé sa candidature le 6 mars, dans les colonnes du Parisien. Il en avait profité pour présenter le logement comme principal cheval de bataille de sa candidature. Il s'était fait épingler par son parti pour son souhait de rester au gouvernement, contrairement à un de ses futurs adversaires, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Ce dernier devrait démissionner très bientôt et les deux hommes participeront à la course à l'investure LREM, que le député Cédric Villani espère également remporter.

Dans nos colonnes, la semaine dernière, l'ancien entrepreneur et président du Conseil national du Numérique exposait les qualités de sa candidature :

"Je pense que Paris, mais c'est aussi valable pour la France, a besoin d'élus ayant une vision entrepreneuriale et pragmatique des choses, tout en mettant l'humain et la proximité avec les citoyens au cœur de l'action publique. La bataille pour gagner Paris sera difficile, à commencer par l'investiture LREM. Il faudra quelqu'un de populaire, de solide, qui le veuille très fort et qui sera prêt à se battre.

Je suis né à Paris, j'y ai grandi, j'ai envie de rendre à cette ville tout ce qu'elle m'a donné. Partout où je serai dans les prochaines années, qu'il s'agisse de Paris, d'un autre ministère ou ailleurs, je garderai la même philosophie d'action : performance et humanité. Le numérique et Paris sont mes deux passions. Le numérique est une opportunité majeure pour développer l'activité économique au service de tous. Je crois que Paris peut être à la fois une ville moderne et innovante, et que ce progrès peut aider à favoriser les talents issus de la diversité, de la mixité, et avoir un impact positif sur les personnes les plus fragiles