Pourquoi l'identité numérique cristallise les craintes en France

Mot de passe oublié, identifiant incorrect... Réaliser des démarches administratives en ligne peut vite s'avérer fastidieux. Selon l'Observatoire de la qualité des services numériques publié fin juin, 67 % des démarches phares de l'État sont déjà réalisables sur Internet. Le gouvernement vise une dématérialisation complète des services publics à horizon 2022, ce qui ouvre le débat sur la création d'une identité numérique pour chaque citoyen.

L'identité numérique vise à instaurer une plus grande confiance dans les échanges en ligne pour simplifier les démarches des citoyens. Comment ? En les dotant d'un identifiant et d'un mot de passe uniques, pouvant être complété par divers facteurs d'authentification contenus sur une clé UBS, un smartphone ou une carte d'identité électronique. L'identité numérique s'accompagne généralement d'une procédure unique d'identification pour accéder aux services publics et privés en lignes : réaliser des démarches administratives, se connecter à son compte bancaire, acheter un billet de train...

L'E-Estonie, un modèle qui a fait ses preuves

En France, la création d'une identité numérique est un vieux serpent de mer depuis les années 1970. Cinq...