Altice International lève 800 millions d'euros pour repousser le remboursement de sa dette

Le groupe de Patrick Drahi se donne un peu d'air. Altice International, l'une des branches de son groupe de télécoms et médias, a annoncé lundi avoir levé 800 millions d'euros par un emprunt sur les marchés, ce qui lui permet d'allonger de trois mois la maturité de sa colossale dette globale, « sans échéance majeure avant 2027 ».

Fragilisé par un scandale de corruption au Portugal et l'arrestation du cofondateur d'Altice, Armando Pereira, Patrick Drahi n'avait cessé de répéter dans ses prises de parole cet été que ce scandale n'aurait « aucun impact » sur les finances et les prévisions d'Altice, afin de rassurer les marchés, alarmés par l'affaire autant que par l'endettement du groupe, estimé à près de 60 milliards d'euros.

« Grâce à cette transaction, l'échéance moyenne de la structure du capital de la dette d'Altice International passe de 4,6 ans à 4,9 ans auparavant, sans échéance majeure avant 2027 », a indiqué Altice International dans un communiqué. Le nouveau prêt à terme, qui arrive à échéance en octobre 2027, est fixé à « 5% au-dessus de l'Euribor », un taux d'intérêt du marché monétaire qui sert de référence pour les banques européennes, a-t-il encore précisé.

Une dette de 8,5 milliards d'euros

Altice International, maison mère de l'opérateur portugais Meo et de l'entreprise spécialisée dans la publicité en ligne Teads, a une dette estimée à 8,5 milliards d'euros. Armando Pereira a été arrêté à Lisbonne le 13 juillet et mis en examen dans le cadre d'une enquête pour corruption et blanchiment. Patrick Drahi avait avait pris la parole début août devant des analystes, déclarant qu'il se sentait « trahi et trompé par un petit groupe d'individus » et annoncé de « vastes enquêtes internationales » internes.

« Nous avons immédiatement suspendu une quinzaine de personnes au Portugal, en France et aux Etats-Unis », à la suite d'une enquête interne, avait encore annoncé le milliardaire franco-israélien, en promettant de faire « toute la transparence » sur cette affaire. Depuis, Altice a suspendu Tatiana Agova-Bregou, la directrice exécutive des contenus, acquisitions et partenariats, mise en cause dans des écoutes de la justice portugaise. Alexandre Fonseca, co-PDG d'Altice, ex-président exécutif d'Altice Portugal et nommé en mars à la tête de la filiale américaine, a communiqué lui-même sur LinkedIn sa mise en retrait, tandis que Yossi Benchetrit, patron des achats aux Etats-Unis et gendre d'Armando Pereira, a été licencié.

(avec AFP)